Denshattack! Interview: Parlando di 'trainspirations', lunghezza, IA e impostazioni aggiuntive con Undercoders

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I videogiochi sono una delle forme di intrattenimento più creative, offrendo una combinazione impareggiabile di interattività e visione artistica. Anche se spesso è così che vediamo il mezzo, a volte un gioco fa il suo ingresso e si distingue anche tra le opzioni più insolite e meravigliosamente creative sul mercato. È sicuramente così che vediamo l'impatto e l'eccentrico Denshattack!

Questa è, se la si riduce alle basi, un'esperienza platform 3D. Anche se questo può sembrare abbastanza normale per un videogioco, Denshattack! scambia una mascotte 3D platform familiare e un gameplay più lento con un caos frenetico e colorato, in stile anime, dove il giocatore controlla un treno di tutte le cose e procede a capovolgere, ingannare e grindare una carrozza dei mezzi pubblici attraverso una versione folle del Giappone distopico.

Inutile dire che Denshattack! è un gioco unico, che ha attirato la nostra attenzione quando abbiamo avuto la possibilità di vederlo recentemente, descrivendo il gioco come "folle e impegnativo" e un "rinnovamento" del genere arcade. Non passerà molto tempo prima che possiate giocare al gioco completo, dato che Denshattack! uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 già dal 17 giugno, e con quella data che si avvicina, abbiamo colto l'occasione per fare alcune domande agli sviluppatori Undercoders su Denshattack!, con risposte fornite dal fondatore, direttore di gioco e produttore David Jaumandreu.

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Gamereactor: Sappiamo che il concetto si basava sul dare un nuovo tocco ai giochi arcade e allo skateboard, ma combinarlo con carrozze e personaggi giapponesi sembra un po' folle. Si basa su qualche aneddoto personale?

Jaumandreu: "In effetti lo è! Come hai già sottolineato, siamo grandi fan del Giappone, dello skateboard e dei treni. L'idea è nata mentre giocavo bambina con un modello di treno giapponese come se fosse uno skateboard con le dita e pensava: non sarebbe bello se i treni potessero saltare, grindare, fare capriole...?

"Da lì, abbiamo iniziato a immaginare come quell'idea potesse funzionare come videogioco: come si sarebbero sentiti i comandi, che tipo di sfide potrebbero esserci e come funzionerebbe il movimento. All'inizio, il team pensava che il concetto fosse forse troppo stravagante, ma una volta iniziato a costruire prototipi e capito che erano incredibilmente divertenti da giocare, abbiamo deciso di rendere il gioco realtà."

Gamereactor: Denshattack! sembra il tipo di gioco che chiede a gran voce classifiche online per poter competere contro amici o altri utenti. È una funzione che potremmo vedere in futuro nel gioco? E forse anche su console?

Jaumandreu: "Sì, perché no! Quando abbiamo pubblicato la demo, che includeva uno dei Trickparks, abbiamo notato che l'aspetto competitivo era stato molto ben accolto dai giocatori, e sono stati raggiunti dei record pazzeschi. Abbiamo preso nota di questo e migliorato ulteriormente le regole del Trickpark, bilanciato i sistemi di punteggio, modificato le medaglie, ecc., così che i giocatori potessero godersi ancora di più la competizione. Quindi le classifiche sono sicuramente qualcosa che ci piacerebbe esplorare se ci fosse abbastanza richiesta!"

Gamereactor: Anche se non conosciamo ancora tutta la storia della campagna, sappiamo che il gioco è ambientato in un Giappone post-apocalittico e distopico. Tuttavia, riteniamo che il concetto di saltare tra edifici in rovine possa essere adattato bene ad altri paesaggi urbani nel mondo. Potremmo avere contenuti aggiuntivi ambientati in altre parti del mondo, in Europa o anche negli Stati Uniti... Chicago o New York?

Jaumandreu: "Immagino di sì! Quando abbiamo avuto l'idea del gioco, abbiamo subito creato un legame con il Giappone. Dalle nostre precedenti esperienze di trekking attraverso il paese usando il suo straordinario sistema ferroviario, ne siamo completamente innamorati.

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"Forse non abbiamo una concentrazione così alta di linee ferroviarie qui intorno, ma ci sono sicuramente posti e percorsi davvero interessanti che potrebbero funzionare perfettamente come ambientazioni per altre avventure ferroviarie folli. Denshattack Euro Tour? Perché no!"

Gamereactor: Quanto tempo richiede una partita di Denshattack! a un giocatore?

Jaumandreu: "Completare il gioco completo richiede circa 10 ore di gioco se sei veloce. Per i giocatori che vogliono sbloccare ogni segreto, raccogliere tutti i collezionabili e compiere tutte le sfide o ottenere tutte le medaglie, ci sono ancora più tempo di gioco che li attende!"

Gamereactor: Qual è la posizione di Undercoders sull'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo di videogiochi? L'IA è stata usata nella produzione di Denshattack! ?

Jaumandreu: "Come team creativo, creare un gioco da soli è ciò che ci fa amare il nostro lavoro ed è ciò che pensiamo renda i giochi degni di essere giocati, con tutte le loro virtù e difetti. Non siamo grandi fan dell'IA, quindi non è stata incorporata nel nostro processo di sviluppo."

Gamereactor: Qual è una parte di Denshattack! di cui vorresti parlare più persone?

Jaumandreu: "Anche se il gioco è stato progettato da zero come un concetto focalizzato sul gameplay, abbiamo dedicato molto amore allo sviluppo dei suoi personaggi e della sua storia. Abbiamo cercato di non spoilerare troppo prima del lancio così ognuno potrà godersi la scoperta da solo, ma siamo davvero soddisfatti di come si è sviluppata la narrazione del gioco.

"Non vediamo l'ora che i giocatori scoprano il mondo di Denshattack!: il suo lore, i capi delle gang, i nemici e lo sviluppo dei suoi protagonisti. I palchi sono stati anche modellati su linee ferroviarie reali e luoghi reali in tutto il paese, quindi ci piacerebbe vedere come le persone riconosceranno le ambientazioni e i punti di riferimento mentre giocano."

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Grazie a Undercoders e Jaumandreu per aver trovato il tempo di rispondere alle nostre domande. Ancora una volta, Denshattack! uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 il 17 giugno, con una demo attualmente disponibile per la prova.