Denshattack! potrebbe essere applicato ad altre località? Undercoders: "Denshattack Euro Tour? Perché no!"

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Tra qualche settimana, lo sviluppatore Undercoders lancerà il suo prossimo titolo, l'intenso e caotico arcade platform Denshattack!. Con il lancio sempre più vicino e previsto per il 17 giugno - e basandoci sulla nostra recente anteprima del gioco - abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con Undercoders per saperne di più sul gioco.

A tal fine, abbiamo chiesto informazioni sulla scelta della location del gioco e se la formula Denshattack! potesse essere applicata a diversi luoghi del mondo, magari sfruttando l'immensa infrastruttura ferroviaria europea o anche i caotici sistemi di trasporto di New York o Chicago.

Parlando di questo punto, il direttore del gioco David Jaumandreu ci ha detto: "Immagino di sì! Quando abbiamo avuto l'idea del gioco, abbiamo subito creato un legame con il Giappone. Dalle nostre precedenti esperienze di trekking attraverso il paese usando il suo straordinario sistema ferroviario, ne siamo completamente innamorati.

"Forse non abbiamo una concentrazione così alta di linee ferroviarie qui intorno, ma ci sono sicuramente posti e percorsi davvero interessanti che potrebbero funzionare perfettamente come ambientazioni per altre avventure ferroviarie folli. Denshattack Euro Tour? Perché no!"

Ti piacerebbe vedere un gioco Denshattack! che sfrutta i sistemi ferroviari fuori dal Giappone? Per assaggiare ciò che ti aspetta, puoi provare una demo del lancio imminente su Steam al momento.