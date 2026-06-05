Denshattack! ritardato di quasi un mese, fino al 15 luglio

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Denshattack! sta spostando la data di uscita. A volte i treni sono in ritardo e sembra che ci sia un piccolo difetto sulla linea che sta facendo sì che una delle uscite più stilistiche dell'anno venga posticipata rispetto alla data originale del 17 giugno.

Come confermato da un nuovo post su Steam degli sviluppatori, la data di uscita di Denshattack! è stata spostata dal 17 giugno al 15 luglio. Non è un ritardo enorme, ma permette agli sviluppatori di Undercoder di lavorare su un paio di questioni chiave. Questi includono la correzione dei bug e assicurarsi che i giocatori abbiano un framerate stabile, indipendentemente dalla piattaforma su cui scelgono Denshattack!.

Come una versione positiva della notizia sul ritardo, Undercoders ha anche annunciato che offrirà Denshattack! doppiaggio giapponese completo. Potrai giocare con i sottotitoli nella tua lingua preferita e un doppiaggio giapponese, oppure passare da una voce fuori campo in qualsiasi momento del gioco. Tre attori sono stati rivelati per Denshattack!, con Nikray Farahnaz che doppia la protagonista Emi Araki, Hana Takeda che doppia Yoshie Mitsutake e Katsunori Okai che doppia Fernando Tamashiro.

Siamo entusiasti di Denshattack! da molto tempo ormai, e se vuoi dare un'occhiata a qualche contenuto nostro sul gioco mentre aspetti il lancio, puoi leggere la nostra intervista con Undercoders qui e il gameplay qui sotto: