Denzel Dumfries sarà annunciato come nuovo difensore del Real Madrid se Pérez vincerà le elezioni, dice Fabrizio Romano

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Il Real Madrid è immerso in un processo elettorale per scegliere il presidente (che molto probabilmente sarà Florentino Pérez, che guida il club dal 2000), quindi non possono annunciare né promettere nulla, ma hanno già lavorato a due nuovi acquisti di alto profilo per la difesa: Ibrahima Konaté come nuovo difensore centrale, e Denzel Dumfries dell'Intermilano, 30 anni, come nuovo terzino destro, per giocare nello stesso ruolo di Trent Alexander-Arnold e compensare la perdita di Dani Carvajal.

L'accordo è praticamente assicurato, secondo i rapporti, in attesa della rielezione di Florentino Pérez domenica, e riportato da Fabrizio Romano martedì sera. Romano ha persino detto che il Real Madrid sta già pianificando la visita medica per il giocatore, con l'intenzione di annunciarla prima che Dumfries vada a giocare i Mondiali con la nazionale olandese.

Dumfries, che gioca per l'Inter dal 2021, sarà un giocatore chiave della rosa che Mourinho allenerà la prossima stagione. E mentre l'Inter perderà un difensore importante, in cambio di una clausola di uscita da 20 milioni di euro, arrivano anche voci da Onda Cero secondo cui Dani Carvajal, 32 anni, potrebbe entrare in Inter al suo posto...