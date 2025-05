Denzel Washington ascolta molti nuovi rapper, secondo A$AP Rocky

HQ

Nell'imminente adattamento di Spike Lee di High and Low di Akira KurosawaHighest 2 Lowest, A$AP Rocky affronterà Denzel Washington. Questo è uno dei primi ruoli cinematografici importanti di Rocky, ma ha rivelato a Variety che non aveva alcun nervosismo contro Denzel davanti alla telecamera.

I due hanno rapidamente stabilito un rapporto, con Rocky che scopre cosa ascolta il leggendario attore quando non recita battute e monologhi classici. "Yo, Denzel suona più rap di Memphis di chiunque io conosca," Ha detto Rocky. "Lui mi ha detto: 'Va bene, allora con cosa ti fotti, ragazzo?' [Sono tipo,] «Mi scusi?» "

"Ho cercato di suonare tutta la vecchia scuola e cose del tipo: 'Mi piace Slick Rick...' e lui è tipo, 'Oh, mi scopo con Rick, ovviamente. Rick il sovrano.' Poi, ha iniziato a pronunciare i testi di Nas dal nulla. Poi Pac, poi DMX, e poi inizia a parlare dei giovani gatti", ha continuato. "Moneybagg Yo, NLE Choppa, NBA YoungBoy e questi ragazzi. Mi sono chiesta: 'Cosa sta facendo quest'uomo?!' Ma sono qui per questo, come se ci fottessi. Ero scioccato. È un OG. Ci si aspetterebbe che ascoltasse Miles Davis tutto il giorno. no, ha detto, 'Butta su NLE Choppa'".

Quindi, se ti trovi a una festa in casa con Denzel Washington e vuoi stupirlo con un po' di musica, ecco l'inizio della tua playlist.

