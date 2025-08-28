Denzel Washington dice che non guarda più film

HQ

Denzel Washington non ha mai avuto paura di dire quello che pensa, e negli ultimi anni è stato sempre più aperto sulla sua disillusione nei confronti di Hollywood. Il due volte vincitore dell'Oscar, spesso acclamato come uno dei migliori attori maschili della sua generazione, ha ora fatto un ulteriore passo avanti dichiarando di essere completamente stanco del cinema come mezzo. L'attore ha spiegato che non ha più voglia di seguire cerimonie di premiazione come gli Oscar, spazzando via il loro significato culturale nel mondo di oggi. Ha anche respinto quella che vede come l'atmosfera soffocante della cancel culture e la cosiddetta "ondata sveglia" che crede abbia paralizzato Hollywood. Ma forse la sua ammissione più sorprendente è che non guarda più film, nemmeno nel tempo libero.

In un'intervista con GQ Denzel ha detto: "Non guardo film, amico. Davvero non lo faccio. Sono solo onesto con te! Non guardo film! Non vado al cinema. Non guardo film.... Sono stanco dei film. Sì", ha detto Washington senza mezzi termini.

Per i fan che lo vedono come una leggenda del cinema, questo potrebbe essere uno shock. Washington, dopotutto, ha costruito una carriera su interpretazioni indimenticabili in film come Training Day, Malcolm X, Glory e la serie The Equalizer. Eppure, per l'attore stesso, sembra che la magia del cinema sia svanita da tempo.

