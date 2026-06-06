Design & Conjure sarà lanciato entro la fine del 2026, è stata rilasciata una nuova demo

Durante il Wholesome Games Showcase, lo sviluppatore Tiny Kiwi era presente per condividere molte informazioni sul suo prossimo e magico gioco accogliente, Design & Conjure, facendo particolare luce sui piani di uscita e sulla demo.

Per prima cosa, ci è stato detto che il gioco punta a essere lanciato prima della fine dell'anno, da qualche parte nell'ultimo trimestre del 2026 (ottobre-dicembre). Non è ancora stata data una data precisa, ma questa cambierà man mano che ci avvicineremo a questo periodo dell'anno solare.

Oltre a questo, per chi è desideroso di giocare a Design & Magic, lo sviluppatore ha comunque annunciato che una nuova demo del gioco è stata resa disponibile ed è ora accessibile su Steam. Assicurati di provarlo per assaggiare ciò che il progetto più ampio offrirà ai fan.

Per ulteriori contenuti di Design & Conjure, guarda alcune nuove immagini del gioco qui sotto.