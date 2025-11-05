Désiré Doué e Michelle Agyemang nominati Golden Boy e Golden Girl 2025

HQ

Il giocatore del Paris Saint-Germain Désiré Doué è stato insignito del Golden Boy Award, assegnato dal quotidiano italiano Tuttosport al miglior calciatore under 21 dei club europei nel corso dell'anno solare. Succede a Lamine Yamal di Barcellona, che ha vinto l'anno scorso ma non può più vincerlo, poiché il premio viene assegnato a una persona diversa ogni anno.

Doué, 20 anni, è stato nominato MVP della finale di Champions League segnando una doppietta. Ha segnato 16 gol e fornito 16 assist in 61 partite con il PSG la scorsa stagione.

La giuria ha scelto la stella del PSG, ora infortunata, da una lista di 20 giocatori selezionati dal Golden Boy Football Benchmark Index (GBFB Index), uno strumento che prende i dati dai giocatori in base alle loro prestazioni nei club europei, utilizzando dati come minuti giocati, prestazioni, attività di trasferimento...

Doué segue Yamal nel 2024, Jude Bellingham ha vinto nel 2023, Gavi nel 2022, Pedri nel 2021, Haaland nel 2020. I vincitori delle precedenti edizioni includono Mbappé nel 2017, Pogba nel 2013, Messi nel 2005 e Rooney nel 2004.

Michelle Agyemang, nominata Golden Girl

Tuttosport ha anche riconosciuto Michelle Agyemang, l'attaccante 19enne del Brighton, ora in prestito all'Arsenal, in particolare per i suoi gol durante UEFA Euro 2025, dove ha segnato due gol nel finale degli ottavi che hanno aiutato l'Inghilterra a raggiungere la finale.

Purtroppo, Agyemang si è rotta il legamento crociato anteriore durante un'amichevole con l'Inghilterra e salterà il resto della stagione.

Quest'anno è stata la quarta volta che il premio Golden Girl è stato assegnato. Succede a Vicky López del Barcellona, Linda Caicedo del Real Madrid e Jule Brand di Hoffenheim e Wolfsburg.