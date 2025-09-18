Desktop Explorer mostra un nuovo trailer criptico

Sfogliare i file del PC abbandonato di tuo zio non sembra il modo migliore per passare un pomeriggio. Almeno, non nella vita reale, ma Recurring Dream in collaborazione con l'editore Outersloth ha trasformato il concetto in un mistero inquietante e intrigante.

Durante il Convergence Games Showcase di stasera, Recurring Dreams ci ha dato un'occhiata a un nuovo trailer, che ha un mistero tutto suo. Lì, diamo un'occhiata al gameplay, che ci vede risolvere enigmi, scavare in giochi dimenticati e scoprire il mistero nascosto all'interno del PC.

Come probabilmente puoi aspettarti, le cose diventano inquietanti e criptiche abbastanza presto, con un'ampia varietà di compiti da completare per ottenere la risposta finale a tutte le tue domande. Desktop Explorer è disponibile per la lista dei desideri ora su PC.