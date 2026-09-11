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Spider-Man: Brand New Day

Destin Daniel Cretton ha detto che dirigerà anche il prossimo film Spider-Man

It sembra che il successo astronomico di Spider-Man: Brand New Day abbia spinto Marvel a voler riportarlo indietro.

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Mentre molti avrebbero pensato che Spider-Man: Brand New Day sarebbe stato un successo al botteghino, pochi avrebbero potuto prevedere che sarebbe diventato comodamente il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi, con un totale assolutamente titanico di 2,412 miliardi di dollari finora e in crescita.

Per questo motivo non sorprende che Marvel Studios e Disney stiano cercando di rimettere insieme i pezzi per farlo tornare in attività, per così dire. Lo diciamo perché in un recente rapporto di Deadline viene brevemente menzionato che il regista Destin Daniel Cretton è attualmente scelto per dirigere anche il prossimo film di Spider-Man, portando a una reunione con il lanciaragnatele interpretato da Tom Holland.

In particolare, il rapporto afferma: "Cretton ha molti problemi in corsa, incluso l'inevitabile prossimo capitolo di Spidey e un film di Naruto. Restate sintonizzati."

Tutto questo mentre Cretton si è anche assunto la responsabilità di trasformare Hawaii Five-O in un progetto cinematografico di lungometraggio per Paramount Pictures, un film che probabilmente dovrà aspettare un po' se la Marvel busserà e spingerà per un altro colosso di Spider-Man.

Pensi che riportare Cretton per 'Spider-Man 5' sia la decisione giusta?

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