Destiny 2 mostra un sacco di armi e attrezzature per i Rinnegati a tema Star Wars

Tra meno di un mese, Bungie lancerà la prossima espansione per Destiny 2. Basandosi su The Edge of Fate dell'estate, il prossimo capitolo sarà un'espansione a tema Star Wars nota come Renegades, e con il lancio previsto per il 2 dicembre, lo sviluppatore ha ora condiviso uno scorcio di un sacco di nuove armi ed equipaggiamenti che introdurrà.

Ancora una volta, poiché si tratta di un'espansione a tema Star Wars che porta la storia verso una nuova frontiera senza legge che è effettivamente Tatooine, molte delle armi e dell'equipaggiamento hanno un tema che ricorda una galassia molto, molto lontana. Il problema principale è che si tratta ancora di Destiny armi ed equipaggiamento, quindi non aspettarti di essere in grado di impugnare quella che è considerata una spada laser, poiché invece va sotto il nome di Praxic Blade.

Mentre puoi vedere tutte le nuove armi e l'equipaggiamento importanti in azione nel nuovo trailer qui sotto, abbiamo anche raccolto le aggiunte annunciate, in modo che tu sappia esattamente cosa puoi aggiungere al tuo arsenale in meno di un mese.



Discorso incivile - Cannone portatile



Pistola B-7 modificata - Cannone portatile



All of Nothing - Fucile a impulsi



A499 - Fucile da cecchino pesante ricondizionato



M-17 Fast Talker - Mitragliatrice



Defender compatto - Arma da fianco



Favore della fortuna - Armatura per le gambe del cacciatore



Praxis Vestment - Armatura toracica Titan



Deimosuffusion - Elmo da stregone



Lama Prassica - Spada



Cimelio - Arco da combattimento

