Destiny 2 Raduni della comunità: Steam Numero di giocatori quasi al doppio Marathon

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Che vi piaccia o meno il fatto che Marathon venga spesso usato come punto critico per la caduta di Destiny 2, e in una certa misura anche di Bungie, ci sono prove che la community sia molto più interessata a vedere il franchise di Destiny vivere e prosperare rispetto a Marathon.

Da quando è stato lanciato Marathon, il gioco ha raggiunto un picco di 88.337 giocatori contemporanei su Steam (secondo SteamDB), che è in realtà piuttosto basso per uno sparatutto AAA di grande estrazione. È anche una cifra piuttosto preoccupante, poiché dopo il periodo di lancio, quando è stato riportato che Marathon aveva spedito 1,2 milioni di copie, è stato anche notato che il gioco era stato venduto prevalentemente su PC, con circa 2/3 di tutte le copie attribuite alla piattaforma. In sostanza, se Steam avesse raggiunto un picco sotto i 90.000 giocatori, Xbox Series X/S e PS5 non sarebbero state così alta... Allo stesso modo, dal lancio, le figure dei giocatori sono diminuite (come accade in tutti i giochi), ma ora Marathon ha un numero regolare di giocatori su Steam di circa 26.000, nonostante la Stagione 2 sia uscita solo la settimana scorsa.

Il punto è che Marathon non è stato un successo clamoroso eppure Bungie ha già deciso che il gioco è il suo futuro, poichéDestiny 2 da oggi, 9 giugno, non riceverà aggiornamenti o supporto aggiuntivi.

Naturalmente, questo ha profondamente turbato la vasta comunità Destiny 2 che sperava che Bungie mettesse in ordine i suoi affari e capisse come supportare di nuovo Destiny correttamente, e la community sta mostrando questa frustrazione per le scelte recenti e il sostegno al gioco tornando in linea con questa 'data di morte', per così dire.

Al momento della stesura, il picco giocatore su Steam (di nuovo, escludendo i giocatori PlayStation e Xbox) è salito a 152.855, quasi il doppio di quanto Marathon abbia mai raggiunto, un risultato impressionante per un gioco uscito nove anni fa.

Le prove sono chiare, la comunità sta facendo sentire la propria voce, e ora spetta a Bungie prendere una decisione. Ci sono state voci secondo cui Destiny 3 non è in sviluppo presso Bungie, ma forse questo cambierà opinione, soprattutto in Sony, che ha disperatamente cercato un nuovo successo nel live-service.