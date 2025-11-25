Destiny 2: Renegades non è solo una spin-off di Star Wars, è "Destiny with a Star Wars lizens"

HQ

Dopo l'arrivo di Destiny 2: The Final Shape a metà 2024, ho raggiunto un punto di svolta nel mio periodo con lo sparatutto di lunga data di Bungie. Forse era in parte dovuto alla stanchezza dei tanti giochi live-service sul mercato, ma una volta che The Final Shape è arrivato e il Light and Darkness Saga si è concluso dopo circa un decennio di narrazione, ho visto un'opportunità per fare un passo indietro dal Destiny 2. Non sto parlando di abbandonare completamente il gioco, ma di allontanarmi dal ciclo di login settimanale e dal desiderio di trovare oggetti che fossero granularmente migliori degli altri, inseguendo essenzialmente una conclusione senza un vero finale. Sono diventato più un "sporco casual", si potrebbe dire per Destiny 2, ritirandomi dalla grande lega e diventando un ammiratore più distante che si occupava dei momenti e degli eventi importanti.

Questo significava che, dopo aver giocato con parsimonia dopo The Final Shape, mi sono ritrovato ad avviare Destiny 2 ancora una volta in estate per vivere l'inizio di The Fate Saga con l'espansione The Edge of Fate. Non direi di essere stato molto deluso da ciò che questi contenuti offrivano, ma non erano buoni come Destiny 2 e possono essere, e mi ha fatto chiedere se sarei mai riuscito a tornare davvero a questo colosso del servizio live. La prossima espansione Renegades potrebbe davvero riportarmi dentro...

HQ

Lo dico perché sta combinando Destiny 2 con forse il mio universo fantascientifico preferito, Star Wars. Stiamo parlando di un'espansione interamente dedicata costruita attorno a temi Star Wars e questo significa che è piena zeppa di riferimenti e riferimenti, progettata alla fine come una lettera d'amore al mondo epico George Lucas. Ma non è un'espansione Star Wars. Non andrai verso Tatooine o Endor, non combatterai Stormtroopers o Super Battle Droids, non devi far saltare in aria un Death Star o sconfiggere Emperor Palpatine. Questa è un'espansione Destiny 2 "con una lente di Star Wars" come spiega Bungie nel recente ViDoc.

Annuncio pubblicitario:

In modo molto diverso da Lucasfilm, questa espansione è ambientata nella galassia Destiny 2, il che significa che non è una galassia lontana, lontana o nemmeno di un periodo di tempo molto fa. Questo di per sé porta a ogni tipo di complicazione su come Star Wars venga incluso, ma la cosa fondamentale da capire è che mentre ci sono blaster, armi simili a spade laser e nemici e alleati fatti per assomigliare a Jedi/Sith e Rebels/Empire, in questa storia non incontrerai Darth Vader né Obi-Wan Kenobi. È completamente separato dal mondo più ampio Star Wars, quindi non preoccuparti troppo dei legami e simili.

Descritta come una continuazione di The Fate Saga e basandosi sugli eventi di The Edge of Fate pochi mesi dopo la conclusione della narrazione di quell'espansione, la premessa di questa storia è di allearsi con i Drifter e alcuni personaggi simili a emarginati per affrontare una minaccia nuova e emergente. In sostanza, Dredgen Bael è arrivato (Dredgens sono essenzialmente cattivi Guardians, per tutti quelli che non sono aggiornati sulla loro lore Destiny ) e ha un obiettivo semplice da realizzare. Vuole liberare l'umanità dalla supervisione dei Vanguard, per la semplice ragione che, così com'è, una banda immortale di eroi mantiene il completo controllo sul futuro e la protezione degli abitanti della Terra. È già Star Wars completamente completa, perché è una trama piuttosto ammirevole sotto certi aspetti, anche se i piani di Bael sono così crudeli da dover essere smentiti. Ma non è tutto, perché mentre Bael è un cattivo simile a Kylo Ren, altrove è emerso un nuovo Cabal Imperium, guidato da un comandante stoico e crudele che sembra imponente quanto Grand Moff Tarkin, e che controlla un'arma superarmata che suona abbastanza simile a Starkiller Base (con il soprannome di Nightfall Station ). Quindi, con eroi che riflettono in qualche modo i personaggi Star Wars (cioè il Han Solo -like Drifter e un Praxic Warlock pensati per essere simili a un Jedi ), avrai molto da superare nella prossima parte della storia più ampia.

Guardando a dove l'azione porta la storia, per la maggior parte parliamo di luoghi familiari mentre Marte, Europa e Venere sono al centro della scena. Ognuno ha nuove aree e punti di interesse con un tema Star Wars, che siano cantine e locali da gioco o anche (come la parodia di Family Guy ha detto con piacere) enormi cannoni a seni visti per la prima volta durante l'assedio di Hoth. Ci viene detto che queste aree sono anche piene di riferimenti e Easter egg che hanno ricevuto il pollice in su da Lucasfilm, quindi tenete gli occhi aperti per i segreti. Inoltre, in queste zone ci sono nuove Syndicates, gang che si scontrano e si contendono il controllo del territorio. Ancora una volta, qui sono tutte fazioni familiari, ma invece di Vex ossessionate dal dominio universale, ora abbiamo Vex con il trench che passano le giornate a giocare d'azzardo Credits... Voglio dire, Glimmer.

Annuncio pubblicitario:

Per quanto riguarda le nuove armi e oggetti, è tutta la stessa storia di quella di cui abbiamo già parlato. Ci sono blaster da trovare e ottenere che si presentano in due varianti. I primi sono Dynamic Blasters che colpiscono più forte e sparano più lentamente, progettati per danni e attacchi di forza bruta. I secondi sono Balanced Blasters che introducono una nuova meccanica di calore nel gioco che funziona un po' come un sistema di ricarica Gears of War, dove quando l'arma si surriscalda, devi sincronizzare il comando di ricarica per ottenere un 'ricarica' perfetto e continuare a sparare. A questo si aggiunge ciò che tutti aspettavate con ansia: i Lightsa... Praxic Blade.

Ricordate, non siamo più su Tatooine e i termini chiave Star Wars sono andati perduti negli annali del tempo, quindi il nuovo glossario orientato a Destiny 2 a cui i fan dovranno adattarsi. Il Praxic Blade è un'arma Exotic Kinetic che agisce come una spada, e secondo Bungie, guadagnerai/forgerai la tua spada seguendo la storia principale. Non stiamo parlando di creazione nel senso tradizionale Destiny 2, ma piuttosto di creazione come in Star Wars, trovando gli oggetti base giusti e poi creando la tua lama personale imbutita e potenziata per te come eroe. E a tal fine, queste lame saranno ampiamente personalizzabili dal punto di vista estetico. Puoi usare Ornaments per cambiare l'aspetto dell'elsa, mentre alcune sfide e linee di missioni nel gioco ricompenseranno gli oggetti necessari per regolare il colore della lama del raggio di luce stessa. Per chi si chiedesse, potrai ottenere una lama rossa, e in modo simile a un Star Wars, solo causando dolore e miseria agli altri giocatori...

Questo mi porta a Lawless Frontier, la nuova modalità introdotta con Renegades. Questa sarà un'attività di squadra di fuoco in solitaria o a tre persone che include una serie di diverse opzioni di missione e attività con un tema Star Wars. Potresti dover contrabbandare qualcosa o sabotare qualcos'altro, e tutto per conto dei suddetti Syndicates per aumentare la tua reputazione e la tua reputazione con loro. Per i giocatori solitari malvagi, aspettatevi anche una meccanica di invasione in stile Gambit, che è il modo per ottenere il colore rosso Praxic Blade. A proposito di Gambit, Lawless Frontier ha persino kit e set di classe/abilità che permettono ai giocatori di specializzarsi in stili di gioco più specializzati per migliorare il modo in cui completano le missioni.

Come nota finale, vale la pena parlare della musica e della colonna sonora di Renegades, che, pur essendo completamente nuova e utilizzando l'eccellente team audio Destiny 2, ha chiaramente ispirazioni dalla iconica colonna sonora e dalla colonna sonora di John Williams. Le vibrazioni e le sensazioni sono tutte le stesse, e ancora una volta, tornando al punto di partenza, è "Destiny 2 con una lente di Star Wars".

HQ

Non posso dirti se Destiny 2: Renegades sarà sufficiente a compensare i danni inflitti da The Edge of Fate, ma da quello che Bungie mi ha mostrato finora (di nuovo, solo mostrato e non ancora giocato), sembra davvero un'espansione molto coinvolgente e promettente, soprattutto per chi non si stanca mai dell'universo Star Wars. Aspettati di poter entrare già la prossima settimana, quando Renegades uscirà su PC, PlayStation e Xbox il 2 dicembre.