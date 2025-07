HQ

Da quando è arrivato Destiny 2: The Final Shape, mi sono trovato sempre meno incline a continuare a giocare allo sparatutto MMO di Bungie. Non è che la qualità sia diminuita o che l'espansione non sia stata all'altezza delle aspettative, niente di simile. Piuttosto, The Final Shape è servito come conclusione catartica per me come giocatore, un'opportunità per porre fine a un investimento decennale e per fare un passo indietro dall'universo fantascientifico... almeno fino a quando qualcosa di significativo non mi ha riportato indietro. Una nuova grande espansione lo farà, e con l'arrivo di The Edge of Fate, il Traveler e il Vanguard mi hanno richiamato all'azione, portando il mio Guardian esperto ai confini del sistema solare fino alla lontana destinazione di Kepler per rispondere a un misterioso invito.

Vale la pena ricordare che The Edge of Fate è il primo passo del viaggio tentacolare che sarà il Fate Saga. Per molti versi, è l'equivalente di The Curse of Osiris, uno sforzo introduttivo che getterà le basi per ciò su cui si costruiranno gli anni a venire. Per me, questo è già un pensiero piuttosto soffocante, perché a differenza delle espansioni per esempio un gioco di ruolo, Destiny 2 è un gioco live-service schiacciante che richiede la maggior parte del tuo tempo per trovare il vero successo, e dopo aver terminato un decennio di quell'impegno, trovo che The Edge of Fate affronta l'incommensurabile compito di darmi una chiara ragione sul perché dovrei ricominciare quel ciclo da capo. Finora, non ha...

Ci sono una moltitudine di ragioni per cui Destiny 2: The Edge of Fate non è ancora arrivato con me. Certo, è un prodotto vivo e in crescita, il che significa che nei mesi a venire verranno aggiunti molti contenuti aggiuntivi che potrebbero influenzare questa impressione iniziale di recensione. Tuttavia, il nucleo di questa espansione è una pillola difficile da ingoiare a volte, e ci sono diverse spiegazioni sul perché questo sia il caso.

Per cominciare, Kepler è un miscuglio come posizione. Da un lato, è sorprendente e ha un sacco di misteri e profondità da svelare, ma dall'altro lato, è forse inutilmente complesso se si considera come sono spesso strutturate le destinazioni Destiny. Semplicemente non è divertente muoversi per il mondo, essendo costantemente intrappolati dietro laser che devi circumnavigare usando portali o persino l'abilità Matterspark che si presenta più come un fastidio che come una nuova caratteristica interessante. A volte ci si trova di fronte a nuove minacce e nemici, ma per la maggior parte si tratta di abbattere le stesse fazioni per cui abbiamo combattuto per oltre un decennio, insieme all'uso delle stesse abilità e armi. Le armi non dovrebbero essere in questa discussione, in quanto sono oggetti che si macinano e si cacciano in particolare, strumenti che si sentono immensamente gratificanti quando si ottiene quello perfetto, tuttavia, il motivo per cui lo dico più come frustrazione è perché Bungie ha effettivamente premuto il pulsante di ripristino in The Edge of Fate.

Tutti i Light e Power che hai impiegato anni ad accumulare, espansione dopo espansione, stagione dopo stagione, sono tornati al valore base quando inizialmente hai perso il tuo Light nella storia base originale. Noi, come giocatori, ci siamo sentiti a lungo stanchi di dover costantemente migliorare Light livello con ogni nuova versione principale, e in questa espansione, è il reset più eclatante di tutti, una scelta demoralizzante e frustrante che mostra Bungie sta lottando per trovare modi significativi per incorporare la progressione in questo progetto di lunga data. È anche la situazione più eclatante che abbiamo mai sperimentato perché Bungie ha anche usato The Edge of Fate come cavia per un nuovo sistema di difficoltà che fondamentalmente significa che, indipendentemente da quanto Light acquisisci, sarai sempre semplicemente messo in difficoltà con un enorme modificatore di riduzione implementato sulle attività che contano. Sembra che il gameplay creativo e la sfida vengano messi da parte per una soluzione rapida che non fa altro che punire il giocatore.

Ora, confesserò che ancora una volta Bungie dimostra che l'universo Destiny è un tesoro di narrativa in questa espansione, facendo finalmente luce su uno dei suoi elementi più misteriosi: The Nine. La storia in The Edge of Fate è avvincente e costantemente sorprendente, fornendo risposte e portando a più domande, il tutto utilizzando i suoi nuovi personaggi e i vecchi preferiti come ottimi contenitori per la narrazione.

Ma questo è il problema di dove Destiny 2 è oggi, perché come fan di lunga data che ha trascorso anni e migliaia di ore a giocare a questo gioco, le parti che mi entusiasmano - per lo più le uniche parti che ancora mi entusiasmano - sono i nuovi elementi come una nuova espansione. Il pensiero di fare la fila in più Strikes o Nightfalls, affrontare lo stesso Dungeons, combattere in Crucible e Gambit per Vanguard rewards, non genera lo stesso livello di brivido di cinque o più anni fa. Ed è per questo che una nuova espansione deve essere speciale, molto, molto speciale, e The Edge of Fate, pur avendo alcuni momenti di brillantezza, non lo è per la maggior parte.

Ha bisogno di un poDestiny ' di sangue fresco, ha bisogno di una grande revisione che dia alle persone un motivo per continuare a dedicare grandi quantità di tempo a questo universo ogni giorno, settimana, mese e anno. A volte è quasi straziante se si considera che questa espansione, ancora una volta, ha sostanzialmente resettato la creazione delle configurazioni attraverso una manciata di modifiche, il tutto mentre serviva molto poco come motivo chiave per cui ciò doveva accadere in primo luogo. Se non giochi da The Final Shape, quando avvii The Edge of Fate, molte delle tue build francamente non funzioneranno, eppure il gioco sembra e funziona esattamente come un anno fa...

E non ho nemmeno discusso i problemi che hanno afflitto il gioco da quando The Edge of Fate è arrivato, inclusi problemi stupidi come alcuni Exotics che sono così massicciamente sbilanciati o buggati da essere oggetti da usare fino a quando Bungie non li risolve.

Ancora una volta, ci sono elementi di questa espansione che sono eccellenti e veri punti salienti per il futuro di Destiny 2, ma c'è così tanto che li circonda che non genera alcuna gioia. Che si tratti della progressione frustrante, del nuovo design delle destinazioni che rende l'esplorazione una seccatura, della mancanza di nuove meccaniche e funzionalità di gioco (non ci sono nuove sottoclassi o abilità) o del lancio pieno di problemi. Francamente non è un bell'aspetto per Destiny e possiamo solo sperare che questo sia solo un punto debole in un altrimenti eccellente Fate Saga.