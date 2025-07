Destiny: Rising verrà lanciato sui cellulari ad agosto

HQ

Netease Games e Bungie ha appiccicato una data alla controparte mobile Destiny. Conosciuto come Destiny: Rising, questo progetto arriverà su dispositivi iOS e Android e porterà l'azione looter-shooter tipica della serie sulle piattaforme, offrendo un modo per accumulare e crescere in potenza per affrontare boss e nemici sempre più esigenti in tutto il sistema solare.

Il gioco, il cui debutto è previsto per il 28 agosto, arriverà il App Store e il Google Play Store, e a quanto pare i fan ne sono piuttosto entusiasti. Al momento della scrittura, oltre 5,077 milioni di persone si sono pre-registrate per il gioco, il che significa che coloro che controlleranno Destiny: Rising quando debutterà saranno trattati con 20.000 Glimmer, cinque di una nuova e poco chiara risorsa, 20 Legendary Shard oggetti dall'aspetto e 10 barche di cristallo di qualche tipo (che vengono definite "estrazioni gratuite")... Se altri cinque milioni di persone si pre-registrano prima del lancio, i fan saranno ricompensati con un decoro Exotic per un'arma.

Con l'uscita in arrivo, dai un'occhiata al trailer della data di uscita qui sotto, che mostra ulteriormente che questa estate sarà grande per i fan di Destiny, poiché l'espansione The Edge of Fate di Destiny 2 arriva anche a metà luglio.