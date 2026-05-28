Destruction Allstars chiuso ufficialmente il 25 novembre

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Destruction Allstars è stato uno dei primi giochi esclusivi per PS5 ad essere rilasciato. Nel 2021, prometteva ai giocatori un'esperienza folle come probabilmente non si vedeva dai tempi del Twisted Metal. Auto che esplodono ovunque, armi potenti, parkour e altro ancora in questo miscuglio di generi e meccaniche, questo potrebbe essere stato un segnale d'allarme di ciò che sarebbe successo nel settore dei servizi dal vivo.

Più di cinque anni dopo, presto diremo addio a Destruction Allstars, poiché gli utenti PlayStation che possiedono il gioco sono stati informati via email (tramite GamingBolt) che il 25 novembre il gioco chiude definitivamente. Già il Destruction Allstars è stato rimosso dal PlayStation Store, insieme alla sua valuta premium Punti Distruzione. Chiunque abbia ancora un po' di DP può spenderlo a piacimento, ma non c'è molto su cui spendere considerando che il gioco è anche privo delle modalità multiplayer a causa delle continue difficoltà tecniche.

Le modalità giocatore singolo includono la Modalità Arcade oltre a alcune sfide, anche se queste potrebbero essere influenzate dallo spegnimento del server multiplayer. In ogni caso, il gioco è praticamente morto di calcoli e sarà ufficialmente sepolto entro la fine dell'anno.

Destruction Allstars originariamente lanciato come titolo free-to-play, se avevi un abbonamento PS Plus. Se non l'hai fatto, è costato 19,99 dollari e in parte il costo iniziale è stato considerato il motivo per cui non ha generato molto clamore. Non abbiamo mai davvero visto il numero di giocatori per Destruction Allstars, ma anche come una delle poche esclusive PS5 all'inizio della console, non è riuscita a suscitare interesse. Cosa che purtroppo si sarebbe affermata di molti altri giochi PlayStation più avanti nel loro ciclo di vita.