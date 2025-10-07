DETOUR, un'avventura di esplorazione di puzzle basata su un furgone, è presente in Out of Bounds 2025

Il bello degli eventi digitali incentrati sullo sviluppo indie è che troverai sempre crossover di genere o premesse che altrimenti sarebbero impossibili da immaginare. Questo è un po' quello che è successo quando A la Fresca Studio ha presentato DETOUR in Out of Bounds, un'avventura di esplorazione basata su un furgone in cui esploriamo un paesaggio fantascientifico.

Raccogliendo materiali e gettandoli nella parte posteriore del veicolo, li usi per sbloccare percorsi, potenziare il furgone o risolvere enigmi ambientali. In un mondo dominato da un'intelligenza artificiale malvagia, l'adattamento e l'apprendimento diventano una parte essenziale del viaggio.

Non c'è ancora una data di uscita per DETOUR, ma sarà disponibile per il test al BCN Game Fest e puoi già aggiungerlo alla tua lista dei desideri di Steam.