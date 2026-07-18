Dettagli del sequel scartato Monsters, Inc. rivelati

Monsters University è stata la prima volta che Pixar è tornata indietro nel tempo per un film successivo. I prequel di solito non erano il loro forte, e inizialmente c'era l'idea di Monsters, Inc. di avere una storia successiva che riguardasse cosa fosse successo dopo gli eventi del film originale. Quell'idea si trasformò in una sceneggiatura completa, che gli sceneggiatori Bob Hilgenberg e Rob Muir intitolò Lost in Scaradise.

Secondo The Wrap, Monsters, Inc: Lost in Scaradise avrebbe visto Mike e Sulley più avanti nelle loro vite. Mike si sposa e Sulley riceve una promozione al lavoro. C'è persino un ritorno di Boo nella sceneggiatura, da ragazzino più grande. Hilgenberg e Muir sostengono entrambi la sceneggiatura e vorrebbero vederla un giorno trasformata in un vero e proprio film.

"Riteniamo a quel copione, ne siamo molto orgogliosi. È una di quelle cose in cui, mentre lo scrivevamo, tutto andava al suo posto. È stato un lavoro d'amore e ne siamo stati molto appassionati. Volevamo assicurarci di restare fedeli al marchio Pixar. Il nostro obiettivo era, quando qualcuno leggeva la sceneggiatura, non sapere se fossimo stati influenzati da Pixar o meno," ha detto Muir.

Sono passati 13 anni dall'ultima volta che abbiamo visto il mondo dei mostri spaventare i bambini arrivare sul grande schermo, e mentre Pixar sembra concentrarsi soprattutto su Toy Story come il suo franchise più grande oggi, c'è sempre la possibilità di attirare il pubblico di nuovo al cinema con più nostalgia dai vecchi classici animati.