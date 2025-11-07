Dettagli sull'Assemblea Creativa, elenchi delle unità e presentazioni di gioco per il DLC Maree di tormento

HQ

Come probabilmente avrete notato nel nostro ultimo articolo che raccoglie tutto ciò che sapevamo sul DLC Tides of Torment di Total War: Warhammer III, sapevamo che il prossimo lord e il pacchetto di unità sarebbero arrivati il 4 dicembre insieme a una presentazione dell'anniversario di Total War.

Tuttavia, ciò non ha impedito a CA di lanciare il suo ultimo blog "rivelandoci" queste informazioni. Tuttavia, abbiamo anche alcuni dettagli sulle unità e le date di panoramica del gameplay da esaminare, insieme a un nuovo trailer.

Come sapevamo dal trailer di annuncio, i nostri tre signori leggendari saranno Dechala, Aislinn e Sayl. Ora sappiamo anche quali unità otterremo con quei signori. Aislinn ha un mare di unità a tema navale, come il Signore dell'Elmo del Mare, l'Eroe Leggendario Caradryan, il Mago della Nebbia, l'Elementale del Mare, il Merwyrm, gli Oceanidi, la Compagnia della Nave e il Tagliacielo Lothern.

HQ

Dechala porta un uso generale Stregone del Caos di Slaanesh, così come Styrkaar dei Sortsvinaer, Druchii unto, eroe esaltato di Slaanesh, Cercatori di Piacere, Devoti di Slaanesh, Campioni di Slaanesh, Slaangors e il Preyton.

Sayl, in qualità di signore finale, aggiunge agli eserciti norscani il Grande Stregone Sciamano, gli Orsi Colpiti di Beorg, il Nobile Fimir, gli Orsi Predoni, i Cavalieri Kurgan, l'Ettin Maledetto, la Chimera e le Fauci del Terrore.

Iniziamo prima con il blog e il gameplay di Aislinn, che uscirà l'11 e il 12 novembre. Poi ogni settimana avremo un signore che ci segue fino a quando CA non avrà coperto tutti e tre.