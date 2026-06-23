Dettol si scusa mentre viene denunciato un nuovo spot per oggettificazione delle donne

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Un nuovo spot del marchio britannico di igiene Dettol è stato fortemente criticato in Cina, poiché cercava di affrontare le questioni di genere ma ha lasciato gli spettatori con la sensazione che le donne fossero oggettificate attraverso lo spot. Affrontando il concetto di mascolinità tossica, la pubblicità mostra un uomo che desidera una fidanzata "pulita", che non sia "contaminata dagli altri uomini."

La pubblicità poi denuncia questo comportamento come tossico. Un colpo di scena più avanti mostra la fidanzata che rimprovera l'uomo nella pubblicità per la sua tossicità prima di lasciarlo. Tuttavia, questo messaggio non ha funzionato come previsto e, secondo la BBC, internet cinese ha invitato al boicottaggio di Dettol, ritenendo che la pubblicità oggettifichi le donne.

"Riconosciamo che ha offeso molte persone, soprattutto donne. Ci assumiamo la responsabilità di qualsiasi negligenza nella creazione e nella revisione del contenuto dello spot," ha dichiarato Dettol in un comunicato.

Manya Koetse della newsletter Eye on Digital China afferma che quella pubblicità è stata un "disastro per un marchio il cui intero business ruota attorno alla pulizia." Ha aggiunto che il messaggio in sé non era il colpo, ma certamente la consegna. "Anche se l'intenzione era di rappresentare il personaggio maschile come quello sbagliato, il messaggio è stato trasmesso così male che si è ritorto contro in modo spettacolare."