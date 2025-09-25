Deus Ex Remaster annunciato da Aspyr e Eidos-Montréal, la sua grafica divide i suoi fan
Tuttavia, non tutti sono convinti della grafica.
Deus Ex, il gioco originale della serie RPG creata da Warren Spector presso Ion Storm, sarà ripubblicato il prossimo anno, con un'edizione rimasterizzata realizzata da Aspyr, per celebrare il 25° anniversario del gioco (anche se il gioco verrà lanciato un po' più tardi, il 5 febbraio 2026).
Il gioco è stato realizzato in collaborazione con Eidos-Montréal, lo studio che ha rilanciato con successo Deus Ex con Human Revolution (2011) e Mankind Divided (2016), attualmente al lavoro su Fable e Grounded 2.
Il gioco avrà una grafica modernizzata e miglioramenti della qualità della vita, ma per il resto non si tratta di un grande aggiornamento visivo, in linea con altri titoli Aspyr: migliorano un po' la grafica, ma il gioco sembra ancora per lo più un gioco del 2000 (o come si ricordano i giochi di 25 anni fa).
Puoi guardare il trailer Deus Ex Remastered qui sotto. Ha già suscitato discussioni sulla sua grafica e su quanto sembri antiquata. Cosa pensi di Deus Ex Remastered ?