Devcom delinea il suo programma per l'edizione 2025 con più di 210 relatori e il triplo dei partecipanti alla tavola rotonda

HQ

Come molti di voi sanno se sono lettori abituali di Gamereactor, pochi giorni prima dell'inizio della Gamescom a Colonia di solito c'è un grande evento nella stessa città per gli sviluppatori del settore chiamato Devcom, dove i professionisti condividono le loro esperienze e forgiano relazioni commerciali e industriali tra diversi team provenienti da tutto il mondo. È un ottimo modo per tenersi al passo con le tendenze attuali e ascoltare direttamente da figure di successo le loro strategie per stare al passo con il business dei videogiochi in rapida evoluzione di oggi.

Infatti, Gamereactor era presente all'ultima edizione del 2024 in qualità di Media Partner, e quest'anno ripeteremo l'esperienza, e possiamo già dirvi che la devcom developer conference 2025 (#ddc2025) punta ad essere un evento molto più grande questa volta.

HQ

Diciamo questo perché abbiamo appena annunciato alcuni degli oltre 200 relatori di alto livello che saranno presenti all'evento tra il 17 e il 19 agosto. Durante queste giornate, i partecipanti potranno assistere come ascoltatori alle già confermate sessioni di Michel Nohra (Sandfall Interactive - Expedition 33) sulla reinvenzione del combattimento nei giochi di ruolo, Kate Kellogg (COO di Electronic Arts) sulla leadership intuitiva, Zeke Virant (MachineGames) sulla progettazione del sistema GRIP per Indiana Jones e il Grande Cerchio, Minh Le (creatore di Counter-Strike) parla della sua sopravvivenza e del suo successo per 25 anni nell'industria dei videogiochi, e Stephen Flowers (Arrowhead Game Studios) del design narrativo della guerra galattica di Helldivers 2. Ci sarà anche un panel di leadership con i dirigenti di Arrowhead, Avalanche, Gearbox Montreal e il team Helldivers 2 su uno dei palchi principali.

A loro si uniranno anche i panel di Anna Oporska-Szybisz (Bloober Team), Celia Hodent (Game UX Strategist), Cody Matthew Johnson (Emperia Sounds), Jon Everist (Compositore), Kia Abhari (Riot Games), Kim Belair (Sweet Baby Inc), Kiki Finley (Point Blank Management), Lionel Cornelius (Riot Games), Matthew Strasser (Insomniac Games) e Wilbert Roget (Roget Music).

Inoltre, per l'edizione 2025, l'organizzazione ha riferito che sono state organizzate fino a tre volte più tavole rotonde per sviluppatori rispetto all'edizione dello scorso anno, indicando quanto questo evento sia rilevante per forgiare i flussi di lavoro per gli anni a venire.

Puoi trovare sia il programma che il link per ottenere un biglietto se vuoi partecipare a devcom sul sito web principale, qui.