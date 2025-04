DevGAMM Lisbona 2025 ha ora date (prorogate) e due nuove sedi

HQ

L'industria dei videogiochi che si riunisce a DevGAMM ha guadagnato slancio negli ultimi anni, soprattutto da quando il 2023 ha aggiunto un'edizione in Portogallo che si tiene tradizionalmente alla fine dell'anno, intorno a novembre. Abbiamo partecipato noi stessi all'ultima edizione e l'abbiamo trovata così interessante e piena di talento che abbiamo colto al volo l'occasione di prendere un volo per partecipare alla prossima tappa di Danzica a febbraio di quest'anno. E ora DevGAMM annuncia le date della sua prossima edizione 20205 in Portogallo con importanti cambiamenti nella sua organizzazione.

Questi cambiamenti sono, infatti, che l'evento è cresciuto così tanto che sarà organizzato intorno a due sedi con scopi molto diversi. DevGAMM Portugal 2025 prenderà il via sull'isola di Madeira con un Summit di due giorni il 3 e 4 novembre limitato a profili di alto livello di aziende del settore, che cercano di stabilire nuove connessioni commerciali per il futuro.

E un paio di giorni dopo, il 6-7 novembre, si terrà il classico evento B2B DevGAMM Conference, con molte opzioni di networking, talk di figure di spicco del settore, un'ampia area espositiva indie e AA, gala di premiazione e molto altro ancora.

Se vuoi partecipare all'edizione di quest'anno, devi sapere che la sede è stata spostata dalla precedente sede di Cascais alla capitale portoghese, Lisbona, rendendo molto più facile la partecipazione e l'alloggio internazionale. La vendita anticipata dei biglietti per entrambi gli eventi è iniziata e puoi accedervi con un'offerta speciale fino a metà maggio.