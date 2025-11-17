DevGAMM Lisbona 2025 registra il suo più grande successo in Europa, con oltre 1.100 partecipanti

HQ

Una nuova edizione di DevGAMM si è tenuta nella capitale portoghese, Lisbona, all'inizio di questo mese, dal 3 al 7 novembre, e gli organizzatori sono orgogliosi di dire che questa è stata la più grande edizione europea fino ad oggi.

La cifra chiave è che più di 1.100 partecipanti, tutti professionisti di altissimo livello del settore, che vanno da sviluppatori indipendenti, team di sviluppo di studio, editori, società di consulenza, investitori e, in breve, tutti i collegamenti che compongono la catena di creazione e pubblicazione dei videogiochi, si sono riuniti nella capitale portoghese, oltre a un altro evento, molto più esclusiva e di livello ancora superiore, sull'isola di Maderia nei giorni precedenti, a cui parteciparono dirigenti di Epic Games, Unreal Engine, 2K Games, Bossa Games, Electronic Arts, FunPlus, Krafton e Unity, tra gli altri.

Durante DevGAMM Lisbon 2025 ci sono stati conferenze e panel con 75 esperti del settore che hanno parlato e presentato più di 80 giochi. I partecipanti hanno potuto partecipare a incontri B2B, networking, workshop, tavole rotonde ed esperienze uniche in tutta la città. Sono stati inoltre annunciati i DevGAMM Awards, che hanno regalato più di 135.000 copie nel montepremi con sponsor come Scorewarrior, Epic Games Store, Aptoide, Astra Logical e tinyBuild.

Gamereactor ha partecipato a un'altra edizione di DevGAMM, dove abbiamo seguito sia l'evento stesso sia condotto più di 20 interviste individuali con relatori principali, come questa con Adam Boyes.