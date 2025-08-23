Devialet Mania

L'azienda audio con sede a Parigi di proprietà e fondata da Pierre-Emmanuel Calmel ha dominato per diversi anni il segmento Bluetooth con il Phantom assolutamente geniale. Tramite l'acclamato driver Analogue Digital Hybrid di Calmel, Devialet è passato dal nulla al tutto da un giorno all'altro e, inclusi un paio di aggiornamenti al Phantom, hanno costruito quello che ho a lungo considerato il miglior altoparlante Bluetooth wireless sul mercato. Ma sì, se suona bene costa molto e con un prezzo fino a quasi 3.000 sterline, è stato anche possibile acquistare un amplificatore stereo davvero bello e due ottimi altoparlanti per gli stessi soldi, ma questo è ovviamente un discorso completamente diverso. Devialet è dal 2008 il leader mondiale in quello che ha fatto, questo è quello che volevo fare (prima di iniziare a balbettare, come spesso accade).

È molto bello ma migliore nelle foto che nella realtà, dove il tessuto all'esterno e il cinturino in caucciù sembrano un po' deboli in termini di finitura.

Con Mania, il loro nuovo mini speaker, Devialet vuole ovviamente raggiungere un pubblico nuovo, più ampio. £ 790 è sicuramente un sacco di soldi per un altoparlante Bluetooth di queste dimensioni con le prestazioni offerte, ma è ben lontano dal prezzo che Devialet vuole per il Phantom II e i francesi credono che il Mania valga il suo costo, soprattutto rispetto ai concorrenti più vicini Bose, Sonos, JBL, Marshall e Sony.

La Mania misura 17x19 centimetri, è rotonda come si può vedere con una piccola cinghia di gomma sulla parte superiore come maniglia per il trasporto e pesa 2,3 chili. Riproduce musica per esattamente nove ore per carica (l'ho caricato tre volte e cronometrato) e poi si ricarica tramite USBC. Il Mania ha un chip per il suono a 360 gradi e si calibra a seconda di quanto è stretto lo spazio in cui lo si posiziona. Composizione attiva della stanza, se vuoi, anche se in pratica funziona molto più facilmente di quanto sembri. La connessione alla Mania avviene tramite Bluetooth o tramite wifi e se la si esegue tramite wifi, come nel caso dei nuovi gadget di JBL, si ha la possibilità di ascoltare la musica con una qualità migliore (a patto che si salti Spotify, cioè - con il loro suono di patata).

La risposta dei bassi è fantastica.

Annuncio pubblicitario:

Il suono della Mania è ovviamente la cosa importante qui e, naturalmente, la qualità è davvero buona. La prima cosa che mi ha colpito è che il Mania, nonostante le sue dimensioni ridotte, può suonare molto più forte rispetto ai modelli concorrenti di Bose, JBL e Marshall senza che il suono diventi rumoroso con molta distorsione. Per le dimensioni di 17x19 centimetri, è onestamente piuttosto impressionante quanto forte possa suonare questo piccolo proiettile ed emettere comunque un suono pulito e chiaro con molto calore e vita. Perché è lì che finisce la Mania in termini di carattere. Il suono è un po' JBL-ish, con tendenze Bose - senza essere irrimediabilmente povero di dinamica e fissato con i bassi come Beats, per esempio. Ci sono molti bassi qui, bassi profondi e incisivi e la gamma media suona piena e controllata. Manca però un po' di acuto. Le voci a volte sembrano un po' noiose e un po' smorzate, il che non è possibile equalizzare nell'app gratuita offerta da Devialet, ma non è sicuramente un grosso problema per me che di solito lo preferisco agli alti acuti e piccanti e alla riproduzione debole dei bassi.

I pulsanti sul lato del cinturino sono scomodi da premere e la funzionalità di accensione/spegnimento è un po' poco chiara, purtroppo.

La Mania è buona... Come dicevo il suono è molto buono ma allo stesso tempo non è possibile consigliarlo visto il prezzo un po' insensato. Quasi £ 800 per un altoparlante Bluetooth di queste dimensioni e con queste prestazioni è troppo, indipendentemente dalle opzioni di volume o dal controllo dei bassi. Se mi stai chiedendo consigli per l'acquisto, prendi invece un JBL Partybox Encore e risparmia i tuoi soldi. Suona quasi altrettanto bene e può suonare almeno altrettanto forte.