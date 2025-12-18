Devialet Ultimate Phantom 98dB

HQ

Devialet è da molto tempo nota per realizzare altoparlanti wireless dalla forma splendida con una risposta dei bassi impressionante, e sono stati tra i primi a implementare audio ad alta risoluzione in un formato wireless. Col passare degli anni si sono resi conto che esiste un mercato maturo per altoparlanti più piccoli, e non ultimo per quelli più accessibili come il loro Mania Bluetooth.

Tuttavia, gli altoparlanti "reali" più accessibili sono stati limitati, con il Phantom che è uno dei prodotti principali, ora nella sua versione Ultimate.

L'altoparlante è disponibile nelle versioni 98dB e 108dB, mentre quella da 98dB è quella che abbiamo testato, ed è anche più conveniente poiché i due diffusori possono apparire identici nonostante il modello da 108dB sia il doppio nella realtà, con configurazioni e hardware molto diversi, motivo per cui la versione da 108dB costa più del doppio dei 1500 euro rispetto al costo del Devialet Phantom Ultimate 98dB. A meno che tu non opti per l'aspetto Liberace e la versione Gold Leaf, sono altri 300 euro - ma sembra allettante...

Trovo frustrante a questo prezzo che abbia solo Wi-Fi 5, è un nuovo prodotto che dovrebbe avere Wi-Fi 7, e la versione Bluetooth è 5.2 - e niente AptX HD, LDAC o altri formati ad alta risoluzione direttamente via Bluetooth. Questo mi fa pensare che gli audiofili non sono i veri clienti, ma persone a cui piacciono i prodotti di design.

Quando vuoi comprarne uno, ti viene facilmente offerto un paio di stereo, un telecomando - con cui abbiamo giocato anche noi, ma per qualche motivo non con il supporto, che non è esattamente un mobile premiato, ma calza ed è bello da vedere - e sì, è collegato all'altoparlante tramite un sistema a vite per evitare che tocchi il pavimento con una piccola spinta. Tieni presente che il piede con cui è nato ha un leggero angolo per abbinarsi al supporto degli altoparlanti, il che significa che qualunque mobilio sia posizionato non dovrebbe essere troppo alto, soprattutto se ne vuoi due e li usi come veri sistemi stereo, come sono progettati per fare.

Il telecomando e l'altoparlante sono davvero belli e moderni, con un design chiaramente ispirato al francese. Si adattano a qualsiasi casa moderna e sono così eleganti che quasi capisco il prezzo richiesto enorme. Perché nel mondo degli oggetti di design, questo è economico.

Oltre all'oro, è disponibile in un bianco sporco noto come "light pearl" e in un colore nero chiamato "Deep Forest". Tuttavia, il punto principale è che è piccolo. 16x22x17cm, e questo piccolo nodulo scende fino a 18Hz secondo il loro stesso sito. Dubito fortemente di quest'ultima parte, perché, beh, la fisica.

Gli ingressi sono pochi ma cruciali: alimentazione, mini-toslink e Ethernet. I comandi si possono fare sull'unità, sono integrati nella custodia esterna, cioè sono pulsanti capacitivi, che è anche una scusa per sentire la superficie, è sorprendentemente bella e piacevole al tatto, ed è quasi sprecata visto che la maggior parte delle persone la guarderà soltanto.

Un amplificatore da 400 Watt alimenta 2 woofer e un driver full-range che funziona sia come medi che come alti, il tutto in alluminio. Personalmente avrei preferito il berillio perché ha una gestione superiore della rottura superficiale per uso audio, ma è anche piuttosto costoso e apparentemente più difficile da produrre. So che Devialet usa alcune belle abbreviazioni per il loro amplificatore e per chi lo fa, ma mi sarebbe piaciuto che descrivessero meglio ciò che fanno con termini leggermente più tecnici, non dicono nemmeno la dimensione dei woofer, qualcosa che considererei molto basilare. Peccato, perché Devialet usa un sistema ibrido chiamato ADH dove un circuito di classe A aziona la parte del preamplificatore, e uno stadio di classe D per il lavoro duro - è un po' più complicato dal punto di vista tecnico, ma questa è la versione semplificata, con il punto di vista che Devialet è proprio quella per quanto posso capire, Utilizzano un proprio design invece di moduli standard, alcuni di questi però hanno una reputazione per un suono e prestazioni impressionanti.

Internet è pieno di immagini tagliate delle versioni precedenti, e possiamo quindi fare un'ipotesi molto qualificata che i woofer abbiano enormi sistemi motori e mi ricordano i vecchi servo-subwoofer, il che è parte del motivo per cui possono produrre così tanti bassi, e perché hanno bisogno di tanta potenza, devono muoversi molto, Ti scaldi e ottieni molte correzioni in tempo reale, tutto consuma potenza dell'amplificatore a colazione mentre riscalda l'efficienza degli altoparlanti East per colazione.

Anche se Devialet sta spingendo i limiti con ingegneria ingegnosa, hanno ancora bisogno del grande dissipatore di calore sul retro dell'altoparlante per fare il suo lavoro molto bene, e la sua integrazione nel design è una delle migliori che abbia mai visto. Tuttavia, ci sono delle limitazioni e non sembra +90 dB sotto i 20Hz. Tuttavia, le versioni precedenti del Phantom avevano misurazioni verificate che si avvicinavano, quindi sarebbe interessante testarlo in un laboratorio indipendente.

Si collega al tuo telefono o tablet tramite un'app e Wi-Fi, o via cavo se vuoi, e sebbene il Bluetooth sia supportato con A2DP, è pensato per audio ad alta risoluzione sia in rete che ottico, offrendo non solo Airplay e Tidal Connect, ma anche UPnP e la piattaforma audiofila Roon - il che è curioso visto che gli altoparlanti così economici normalmente non sono coperti dalla piattaforma high-end Roon. Roon non è un servizio di streaming, ma una piattaforma di organizzatore e riproduzione che permette di sfruttare appieno il DSP a 32 bit e la riproduzione a 24bit/192kHz.

L'interfaccia di Devialet è ordinata, ben progettata e molto facile da usare - e poiché offre piena integrazione, non è nemmeno necessario usarla effettivamente dato che la maggior parte dei servizi di streaming ha anche il controllo del volume integrato. Ti dà tre modalità, opzioni di equalizzazione diverse, oppure puoi semplicemente impostarlo su piatto.

E il suono. Usando driver in alluminio, questi non sono la versione stridula e aspra che hai sentito 20 anni fa. Sono moderni, compensati dal DSP, e anche se non consiglio di alzare il volume al massimo, offriranno un suono piacevole ma preciso, anche se i bassi tendono a essere eccessivamente accentuati quando l'SPL sale. Sembra che questo sia stato pensato per fungere da fonte di suono in stanze più piccole, poiché si combina facilmente come altoparlante Bluetooth, soundbar TV e stereo (sistema mono) tutto contemporaneamente. Sebbene il suono sia coerente, è anche leggermente secco e, beh, non freddo, ma con una riproduzione precisa e precisa che lo rende, per mancanza di un termine migliore, carente di vita e anima. Potrebbe dipendere in parte dai bassi, si limita a livelli SPL più alti, molto probabilmente al DSP, ma cerca anche troppo di essere correttamente piatto in frequenza, senza lo stesso livello di dettaglio e mancanza di auto-suono di un monitor da studio di alta qualità. Lo rende molto diverso dai molti prodotti concorrenti che spesso soffrono di una risposta dei bassi eccessivamente entusiasta che sovrasta tutti i dettagli più fini.

Il suono è impressionante da un'unità così piccola, ma alza il volume e la compressione si attiva. La fisica ha dei limiti: se ti aspetti la stessa dinamica e la potenza delle unità stoke 2x18", rimarrai deluso, ma il punto focale è che la maggior parte non prenderà nemmeno in considerazione un subwoofer, e per le dimensioni i bassi sono adeguati e la risposta agli impulsi e il controllo del driver corrispondono al prezzo. Anzi, i bassi possono anche essere leggermente sopra il livello normale di ascolto, ma offrono un corpo e una pienezza che altrimenti mancan.

L'abbiamo testato principalmente in mono, tuttavia siamo stati abbastanza fortunati da poter prestare un set stereo completo, che non sorprende permette un vero palcoscenico sonoro e una potenza bassi molto più alta.

La gamma media è chiara e nitida, e essendo un tono pieno, scorre fluidamente verso gli alti. È anche un po' noioso, manca l'ultimo attacco e l'impatto. È, per essere un po' un po' cliché, pulita e rifinita, ma priva di espressione propria, e non nel senso ultra-lineare della frase.

Quindi la domanda è: fa per te? Beh, hai i soldi e una TV Bang & Olufsen che si abbina al tuo soggiorno? Sì? Allora è sicuramente per te. Devi essere chiaro che si tratta di un'ingegneria impressionante, ma che compensa anche una dimensione molto piccola, pensata per case di stile, e stai pagando una tassa premium per un marchio di lusso. Se non sei disposto a farlo, potresti dover valutare le tue opzioni.