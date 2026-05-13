Devil Dinosaur e Cyclops si uniscono al roster Marvel Rivals nella Stagione 8

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Un mese fa stavamo iniziando Marvel Rivals Stagione 7, e ora stiamo già entrando nell'ottava stagione del gioco, Sins of Alchemax. Portando un dinosauro e uno degli X-Men più iconici nella storia della Marvel nel gioco, sembra che questo sarà un grande spettacolo.

Oppure, forse, abbiamo semplicemente creduto nel trailer drammatico che mostra la Stagione 8. Nel trailer, vediamo Ciclope sparare raggi davvero potenti dagli occhi, e non molto Devil Dinosaur, il personaggio che si unisce effettivamente al roster per dare il via alla Stagione 8. Devil Dinosaur ci dà un nuovo personaggio Vanguard, e Ciclope è un altro Duellante aggiunto alla line-up Marvel Rivals.

Devil Dinosaur ha avuto anche il suo primo assaggio del gameplay, e arriverà con una nuova squadra in cui i giocatori che affrontano The Punisher potranno saltare sulla schiena della gigantesca lucertola. Tutto inizia il 15 maggio, ovvero questo venerdì.

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