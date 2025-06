Devil May Cry 5 raggiunge i 10 milioni di copie vendute

HQ

Capcom non sembra aver mancato molto il bersaglio negli ultimi anni, offrendo un successo dopo l'altro e registrando un'immensa crescita anno dopo anno. Questo successo può essere fatto risalire al 2019, quando Devil May Cry 5 è arrivato e ha attirato l'attenzione di molti.

Tornando ad oggi, Devil May Cry 5 continua ad essere un enorme successo, tanto che il gioco è appena diventato un 10 milioni di vendite. Sì, ha superato una soglia che la maggior parte dei giochi può solo sognare di raggiungere, e ci sono voluti solo sei anni per farlo.

Lo afferma Capcom in un comunicato stampa, dove si legge: "Come risultato dell'azione esilarante del gioco, e grazie agli sforzi per migliorare la consapevolezza del marchio sfruttando il titolo oltre l'ambito dei videogiochi, compresi gli adattamenti televisivi, il titolo ha ora superato i 10 milioni di unità di vendite cumulative in tutto il mondo".

Capcom osserva inoltre che la serie Devil May Cry ha ora superato i 33 milioni di unità vendute, il che significa che DMC5 rappresenta quasi un terzo delle vendite della serie.