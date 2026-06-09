Devil May Cry 5 sta arrivando su Switch 2 questo mese nell'edizione Devil Hunter

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Durante il Nintendo Direct, Capcom è stata presente per condividere aggiornamenti su alcuni dei suoi giochi recenti, in particolare il fatto che sta portando alcune novità su Switch 2 sotto forma di porting dedicati. Sebbene Dragon's Dogma 2 fosse stato promesso all'inizio della serie, così come Onimusha: Way of the Sword, a metà film, Devil May Cry 5 è apparso e ha promesso un lancio per l'edizione Switch 2 piuttosto presto.

Questa sarà specificamente l'edizione Devil Hunter del gioco, che raccoglie il gioco base e una serie di DLC per rendere un insieme imperdibile e ricco di contenuti sfuggiti. La versione per Switch 2 del popolare titolo d'azione è già aperta per il pre-ordine e anche il lancio è vicino, con piani per il debutto già il 23 giugno, pochi giorni prima dell'arrivo di Star Fox.

Ci è stato detto che questa versione del gioco potrà funzionare a 60 fps sia in modalità TV che portatile, con un aumento di risoluzione probabilmente disponibile per l'iterazione dockata rispetto all'opzione portatile.

Tenendo tutto questo a mente, puoi vedere qui sotto il trailer di Devil Hunter Edition per Switch 2 di Devil May Cry 5 prima dell'uscita tra un paio di settimane.