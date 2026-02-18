Devil May Cry tornerà su Netflix a maggio per la sua seconda stagione

HQ

Se ti è piaciuta la prima stagione dell'adattamento anime Netflix di Devil May Cry, abbiamo delle buone notizie da condividere. La seconda stagione è piuttosto serrata, dato che la piattaforma di streaming ha rivelato che debutterà già a maggio.

Prevista per il ritorno già il 12 maggio, la seconda stagione riprenderà gli eventi della prima in quella che viene descritta come una "commovente riunione familiare." Non abbiamo ancora dettagli sulla trama su cui approfondire, e allo stesso modo nessun trailer è stato condiviso, dato che di solito questi film escono circa un mese prima del debutto, ma avremo un nuovo sguardo su Dante nei prossimi episodi, disegnato dagli animatori dello Studio Mir.

Se non avete ancora visto Devil May Cry, assicuratevi di leggere la nostra recensione della prima stagione e di dare un'occhiata al primo sguardo della seconda stagione (non un trailer ufficiale) qui sotto per assaggiare ciò che offre.