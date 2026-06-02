DevilishGames esplora l'horror attraverso l'obiettivo di una videocamera Game Boy in You Are Family

Se vuoi che un videogioco ti sorprenda oggi, devi immergerti nella vivace scena indie di oggi. Le sue offerte di gameplay sono spesso tanto stravaganti quanto uniche, e la prova di ciò è il nuovo trailer inquietante dello studio spagnolo DevilishGames, You Are Family.

Lo descrivono come un'avventura horror psicologica, e ciò che è unico qui è che l'intero design visivo è creato usando una vecchia Game Boy Camera, quel caratteristico periferico che arrivò nei negozi nel 1998 per la prima console portatile di Nintendo. Questa visione artistica è opera dell'artista Kramelman.

In You Are a Family, indaghiamo su sparizioni e strani avvenimenti in una casa di campagna isolata. Per sopravvivere e scoprire la verità, il giocatore deve osservare attentamente, parlare con gli abitanti della casa ed esplorare ogni angolo alla ricerca di indizi e risolvendo enigmi.

You Are Family mescola l'horror psicologico più teso con umorismo nero e lo spirito del cinema B-movie, ed è disponibile nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch. Dai un'occhiata al trailer e agli screenshot di You Are Family qui sotto.