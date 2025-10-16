Bisogna volare veloci: dai un'occhiata all'aereo a tema Sonic di AirAsia

Alex e Steve si uniranno alle corse e porteranno con sé anche un Creeper per una competizione agguerrita.

Mega Man si unisce Sonic Racing: Crossworlds e abbiamo il primo trailer per dimostrarlo

25 Settembre 2025 Jonas Mäki

Ma Capcom e Sega avevano in mente ancora più fan-service, e vi piacerà davvero quello che il Blue Bomber sta portando oltre a se stesso...