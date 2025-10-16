Bisogna volare veloci: dai un'occhiata all'aereo a tema Sonic di AirAsia
Sì... Sicuramente non siamo gli unici a cui non dispiacerebbe assolutamente fare un giro in questa bellezza.
Abbiamo già visto aerei commerciali dipinti con disegni finanziati dalla pubblicità, ma non possiamo resistere a condividere la collaborazione di AirAsia con Sega. Uno degli Airbus A330 della compagnia aerea è stato arricchito con motivi sia di Sonic Racing: Crossworlds che di Sonic Rumble.
Oltre a un aspetto follemente cool sulla carrozzeria dell'aereo, che sembra decisamente andare più veloce che mai, praticamente tutte le superfici disponibili all'interno della cabina sono state decorate. Dai vassoi alla cappelliera e altro ancora. Dai un'occhiata alla bellezza qui sotto.
AirAsia opera principalmente dalla Malesia, ma opera in gran parte dell'Asia orientale, quindi se hai prenotato un viaggio con loro, potresti essere abbastanza fortunato da volare con stile. Dai un'occhiata al breve video qui sotto.