Devolver Digital ospiterà il suo Direct annuale "più avanti nell'anno"

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Di solito, ci aspettiamo che l'editore indie Devolver Digital abbia una presenza nel periodo del 'non-E3', dove spesso l'azienda offre una vetrina stravagante e strana che mette in luce alcuni progetti indie davvero promettenti. Per il 2026, non sarà così.

Devolver Digital ha confermato sui social media che questa settimana non offrirà un Direct e che invece punta a ospitare lo showcase "più avanti nell'anno" perché deve "lasciare che qualche nuovo gioco si prepari un po' più a lungo."

Naturalmente, non siamo affamati di showcase ed eventi in questo periodo dell'anno, quindi l'assenza di Devolver non sarà notata in modo eccessivo. Tuttavia, con Starseeker: Astroneer Expeditions e Dark Scrolls in uscita questo giugno, l'editore ha invitato i fan ad acquistare copie dei giochi, così "possiamo mettere una grande star di Hollywood nel Devolver Direct", prima di anticipare "Forse Elle Fanning."

Cosa speri che Devolver Digital mostri nel suo Direct annuale?