Il gioco da tavolo Dewan, sviluppato dal francese Space Cowboys, è sul mercato da gennaio di quest'anno. Tuttavia, quando è arrivato al mio ufficio postale locale il mese scorso, non avevo sentito una parola sul gioco. Dewan è un gioco di strategia frenetico in cui diverse tribù competono per risorse e territori limitati. La domanda è se avrai tempo di organizzare la tua strategia prima che l'ultimo campo venga posizionato sul tabellone.

Tutto quello che troverai nella scatola del gioco da tavolo.

Alcune parti del gameplay di Dewan risulteranno familiari a chiunque abbia giocato a Space Cowboys' Splendor, il gioco strategico in cui scambi gioielli e cerchi di accumulare il massimo prestigio. Dewan condivide anche alcune somiglianze con Ticket to Ride per i suoi elementi di raccolta e costruzione, ricordando allo stesso tempo il classico Settlers of Catan per il suo focus sull'espansione e la costruzione di comunità.

Mentre Splendor si basa principalmente sulla costruzione di un motore efficiente per generare risorse e Ticket to Ride si concentra sul garantire percorsi chiave, Dewan combina entrambe queste idee con una battaglia molto più diretta per il tabellone. Il risultato è un gioco in cui ogni mossa influisce sia sui tuoi progressi sia sulle possibilità degli avversari di raggiungere i loro obiettivi.

Il gioco sembra sia ben progettato che ben prodotto. I vari componenti nella scatola presentano artwork e design che, almeno per me, hanno fatto pensare a Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games. La palette di colori caldi adorna carte di alta qualità, piastrelle e componenti in legno. Ogni tribù ha anche accampamenti in forme e colori unici, offrendo un cambiamento rinfrescante rispetto agli schemi di colori più tradizionali spesso visti in giochi come Ludo.

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La palette calda e colorata del gioco mi ricorda la serie Horizon.

Durante ogni round, peschi carte o posizioni strategicamente un campo per ingannare gli avversari. Le scelte che fai sono in parte influenzate dalla missione - o 'Story Tile', come viene chiamata nel gioco - che hai scelto. Le carte che raccogli rappresentano varie risorse e tipi di terreno necessari per espandere la tua tribù sul tabellone di gioco. Più carte raccogli, più opportunità hai per posizionare nuovi accampamenti, ma allo stesso tempo rischi di rimanere indietro se i tuoi avversari decidono di espandersi più rapidamente.

La collocazione dei campi è al centro stesso del gioco. Ogni nuovo campo deve essere collegato ai tuoi precedenti insediamenti, il che significa che devi costantemente bilanciare la pianificazione a lungo termine con i guadagni a breve termine. Dovresti continuare a costruire verso un'area che dà molti punti, o bloccare un avversario che sta per fare lo stesso? Man mano che le risorse sono limitate e il tabellone di gioco si riempie gradualmente, ogni decisione diventa sempre più importante man mano che il gioco procede.

Le Tessere della Storia danno anche a ogni giocatore i propri obiettivi da perseguire. Alcune missioni premiano l'espansione su vaste aree, mentre altre incoraggiano una costruzione più concentrata o il controllo su specifici tipi di terreno. Questo significa che due giocatori raramente seguono esattamente la stessa strategia, anche se usano le stesse meccaniche di base di gioco.

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Ogni giocatore ha nove accampamenti, uno dei quali funge da punto di partenza. Una volta che un giocatore ha posizionato tutti i propri accampamenti, la partita termina e i punteggi vengono contati. Questo crea un interessante equilibrio in cui i giocatori in svantaggio possono cercare di prolungare la partita per guadagnare più punti, mentre il giocatore in testa spesso vuole accelerare la fine posizionando rapidamente i propri ultimi accampi.

Una serata di giochi con tre amici.

Sia io che il mio partner siamo grandi fan sia di Splendor che di Ticket to Ride, e ci siamo subito sentiti a casa con molte delle meccaniche di gioco di Dewan. La raccolta e la costruzione sembrano intuitive, ma le strategie e le scelte offrono qualcosa di nuovo. Il gioco può essere affrontato in molti modi diversi. Puoi concentrarti su un'espansione rapida per finire il gioco in anticipo e sperare che i tuoi punti siano sufficienti per superare il gioco. Oppure puoi pianificare ogni nuovo accampamento fino al minimo dettaglio e usarne la posizione per sconvolgere i piani degli avversari.

Dewan cambia anche in modo visibile a seconda che giochi con due, tre o quattro persone. Il ritmo è più veloce in modalità due giocatori, mentre la sfida aumenta quando siete in quattro intorno al tavolo. Il tabellone dinamico si adatta al numero di giocatori. Con due giocatori si usano due tessere iniziali e due tessere da gioco, mentre il numero di tessere raddoppia giocando a quattro giocatori. Questo rende il gioco non solo più affollato, ma anche decisamente più imprevedibile. Aree che sembravano sicure solo un round fa possono improvvisamente essere bloccate da un avversario, costringendoti a ripensare e adattare rapidamente la tua strategia.

Ho provato la modalità due giocatori con il mio partner.

Questo è un gioco sia per gli appassionati di giochi da tavolo che per i giocatori più occasionali. Le regole sono abbastanza semplici da imparare in una sola sessione, eppure il gioco ha una profondità strategica che lo rende più gratificante ad ogni partita. Dewan offre anche quattro scenari diversi che modificano sia il tabellone che il sistema di punteggio, dando a ogni round un carattere unico. Gli eventi dinamici cambiano gradualmente il tabellone di gioco man mano che il gioco procede, costringendo i giocatori ad adattare le loro strategie. Una partita può svolgersi all'ombra di un'eruzione vulcanica, un'altra durante piogge persistenti o tra villaggi costruiti intorno ai laghi. Tutto sommato, questo conferisce al gioco un alto valore di rigiocabilità e garantisce che il contenuto della scatola durerà a lungo.

Quando mi chiedono di consigliare giochi da tavolo, di solito chiedo che tipo di giochi gioca la persona per capire il proprio livello di abilità. Dewan, però, è uno dei pochi giochi che posso consigliare a quasi chiunque senza troppe esitazioni. Il contenuto della scatola ti permette di personalizzare e variare l'esperienza di gioco a tal punto che il valore di intrattenimento supera rapidamente il prezzo del gioco. È facile da iniziare, offrendo al contempo abbastanza scelte strategiche da far tornare i giocatori più e più volte.