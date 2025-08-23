Dexter: Original Sin cancellato dopo una sola stagione

HQ

Non ci sarà una seconda stagione di Dexter: Original Sin, nonostante la Paramount abbia annunciato questa primavera che la serie prequel aveva ricevuto il via libera. Secondo Variety, l'azienda ha deciso di non andare avanti con la produzione e ha invece accantonato completamente il progetto. La decisione arriva sulla scia della fusione Skydance-Paramount, in cui la nuova leadership sta ora rivalutando la sua lista di sceneggiature. Secondo quanto riferito, l'attenzione si è invece spostata su Dexter: Resurrection, dove Michael C. Hall torna sullo schermo nei panni dell'iconico serial killer.

La resurrezione è stata semplicemente accolta molto più calorosamente di Original Sin, sia dalla critica che dal pubblico. La serie ha ottenuto numeri forti, con 4,4 milioni di spettatori che hanno guardato la premiere durante la sua prima settimana, e attualmente vanta un indice di approvazione del 94% su Rotten Tomatoes. Questo significa che Resurrection, insieme a The Chi, The Agency e Yellowjackets, rimane parte della lineup di Paramount+.

E tu, hai preferito Dexter: Original Sin, o la Resurrezione è la chiara vincitrice?