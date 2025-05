Dexter: Resurrection prenderà il via con la premiere di due episodi a luglio

Paramount ha annunciato che Dexter: Resurrection, che è una serie che segue gli eventi di Dexter: New Blood, sarà ufficialmente presentata in anteprima l'11 luglio il Paramount+. Lo show debutterà con una premiere di due episodi in cui seguiranno nuovi episodi su base settimanale fino alla conclusione della stagione di 10 episodi, con lo show che presto arriverà sullo streamer negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, America Latina, Italia, Germania, Svizzera e Austria.

Per quanto riguarda ciò che esattamente Dexter: Resurrection cercherà di offrire ai fan, la sinossi ufficiale spiega:

Dexter: Resurrection, una continuazione di Dexter: New Blood, si svolge settimane dopo che Dexter Morgan (Hall) prende una pallottola al petto da suo figlio, mentre si risveglia dal coma e trova Harrison (Jack Alcott) scomparso senza lasciare traccia. Rendendosi conto del peso di ciò che ha fatto passare a suo figlio, Dexter parte per New York City, determinato a trovarlo e sistemare le cose. Ma la chiusura non sarà facile. Quando Angel Batista (David Zayas) della metropolitana di Miami arriva con delle domande, Dexter si rende conto che il suo passato lo sta raggiungendo velocemente. Mentre padre e figlio navigano nella loro oscurità nella città che non dorme mai, si ritrovano presto più in profondità di quanto avessero mai immaginato - e che l'unica via d'uscita è insieme.

Mentre siamo in attesa di un trailer completo per lo show, puoi vedere il suo teaser trailer qui sotto.