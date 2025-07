Dhalsim è stato scelto per il prossimo film di Street Fighter

HQ

Nelle ultime settimane, siamo stati in grado di riferire regolarmente sul cast del prossimo film di Street Fighter. Tra gli altri personaggi, sappiamo che David Dastmalchian interpreterà M. Bison, Andrew Schulz interpreterà Dan Hibiki, Callina Liang interpreterà Chun-Li e Curtis "50 Cent" Jackson interpreterà Balrog.

Ora Deadline scrive che è stato ingaggiato un altro attore, e questa volta è per Dhlasim. Il maestro di yoga indiano sarà interpretato da Vidyut Jammwal (Commando), il cui nome potrebbe non essere così noto in Occidente. Ma in India sembra essere un gigante, con un account Instagram di 22 milioni di follower. E se Street Fighter diventa popolare, è probabile che prima o poi appaia in qualche progetto hollywoodiano.

Non sappiamo ancora quando Street Fighter sarà presentato in anteprima. Doveva accadere nella primavera del 2026, ma è stato rinviato a tempo indeterminato. È probabile che sia alla fine del prossimo anno al più presto, ma anche il 2027 non sembra improbabile.