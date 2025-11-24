Dharmendra Deol muore all'età di 89 anni

HQ

L'icona di Bollywood Dharmendra Deol, uno degli attori più celebri dell'India e leggendaria star d'azione, è morto all'età di 89 anni a Mumbai, hanno riportato i media locali. Era malato per l'ultimo mese ed è venuto a mancare a casa.

Conosciuto semplicemente come Dharmendra da milioni di fan, apparve in più di 300 film in una carriera durata sei decenni. Nato in Punjab nel 1935, si trasferì a Mumbai dopo aver vinto un concorso di talenti organizzato da una rivista cinematografica e debuttò nel cinema nel 1960. Nel corso degli anni è diventato noto per la sua versatilità, recitando in tutto, dai film d'essai e romanzi d'autore a commedie e blockbuster d'azione.

Uno degli attori più celebri dell'India

Tra i suoi ruoli più famosi vi fu nel cult del 1975 Sholay, dove interpretò un duo incaricato di catturare un famigerato bandito, un film che è diventato una parte duratura della cultura popolare indiana. Negli ultimi anni, le battute di Sholay hanno persino ispirato meme su internet.

La vita personale di Dharmendra fu notevole quanto la sua carriera. Sposò la sua prima moglie, Prakash Kaur, prima di diventare famoso, e successivamente sposò l'attrice Hema Malini nel 1980, senza divorziare dalla prima moglie. Ha inoltre servito come membro del parlamento indiano dal 2004 al 2009.

La sua scomparsa ha suscitato condoglianze da tutta l'India, incluso il Primo Ministro Narendra Modi, che lo ha definito "una personalità iconica del cinema, un attore fenomenale che ha portato fascino e profondità a ogni ruolo che ha interpretato."