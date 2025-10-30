Diablo e Persona terranno concerti anche nel Regno Unito nell'estate del 2026

HQ

Ieri abbiamo riportato la notizia che Hades sarebbe stato il soggetto di uno dei prossimi concerti di videogiochi, poiché lo spettacolo Hades: Ballads of the Underworld sarebbe arrivato nel Regno Unito nel giugno 2026 per vedere la sua colonna sonora eseguita dal vivo da un'orchestra. Questo non sarà l'unico gioco presentato durante l'estate.

I fan possono anche aspettarsi di assistere a uno spettacolo a tema Diablo e Persona nella prossima estate, con Diablo che sarà doppiato The Infernal Symphony e si terrà al Royal Festival Hall il 6 giugno. L'opzione di Persona è considerata come Persona Grooves e si concentrerà prevalentemente su Persona 3, 4 e 5, anche al Royal Festival Hall in città il 27 giugno.

Oltre a questo, ci sono altri due eventi che potrebbero essere degni di nota, poiché il 13 giugno si verificherà The Colors of Harmony, che è indicato come "Celebrazione del 40° anniversario di Hitoshi Sakimoto" e si terrà a Fairfield Halls con ulteriori informazioni in arrivo in un secondo momento. Allo stesso modo, il 19 giugno, Troy Baker e Austin Wintory si uniranno alle Fairfield Halls per una serata con la coppia. Maggiori dettagli in merito saranno condivisi in un secondo momento.

Con questi pianificati, puoi accaparrarti i biglietti per ogni concerto andando qui.

