Diablo II ha appena ricevuto la sua prima nuova classe in 25 anni: Benvenuti all'Anno del Warlock

HQ

Tra le varie showcase Spotlight che Blizzard ha ospitato per la sua serie di puntale nelle ultime settimane, Overwatch è stato indubbiamente la star di tutte. World of Warcraft aveva alcune cose da condividere ma si è concentrato soprattutto sull'arrivo dell'espansione Midnight e Hearthstone era tutto incentrato sull'espansione Cataclysm, con Overwatch che aveva molto da condividere su ciò che il gioco offrirà nel 2026. E Diablo?

Questa vetrina è stata più simile a quella di WoW e Hearthstone, poiché, sebbene Blizzard avesse alcune novità entusiasmanti da condividere, molte delle grandi novità riguardavano la prossima espansione Lord of Hatred per Diablo IV. Ma c'era un tema più ampio che valeva la pena esplorare.

Si potrebbe dire che il 2026 è l'Anno dello Stregone per Diablo, dato che Blizzard porta la classe a non uno, né due, ma tre giochi Diablo quest'anno. La potente classe arriverà su Diablo IV come parte di Lord of Hatred (e tecnicamente insieme al Paladino, già disponibile per chi ha preordinato l'espansione) a fine aprile, arriverà Diablo Immortal nei prossimi mesi e arriverà in Diablo II: Resurrected proprio in questo momento.

Sì, il Warlock è appena apparso nell'ombra Diablo II: Resurrected come la prima classe nuova e giocabile del sequel dopo 25 anni. I fan del gioco possono entrare oggi stesso e provare un nuovo modo di giocare a Diablo II, con questa versione del Warlock diversa da quella presente in Diablo IV e Diablo Immortal, nel tentativo di adattarla al tipo di gameplay che il sequel offriva al suo lancio nei primi anni 2000.

Dove sei più entusiasta di giocare lo stregone in Diablo?