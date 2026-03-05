Diablo IV Anteprima: Lord of Hatred Warlock potrebbe essere la nostra nuova classe preferita

HQ

È stato un inizio d'anno davvero intenso per Blizzard Entertainment, che in soli quattro mesi avrà praticamente rilanciato Overwatch, lanciato il primo grande aggiornamento di contenuti per Diablo II in 25 anni, lanciato un'espansione ampia per Hearthstone, lanciato Housing e l'espansione Midnight in World of Warcraft e, inoltre, quando finirà aprile, ha consegnato la seconda espansione di Diablo IV nota come Lord of Hatred. Quindi sì, "occupato" forse è un po' sottovalutato.

Se avete seguito Gamereactor per tutto febbraio, saprai che abbiamo mantenuto stretti legami su tutto ciò che riguarda Blizzard, in parte grazie alla nostra recente visita al grande campus dello sviluppatore a Irvine, appena fuori Los Angeles, alla fine di gennaio. Attraverso questo, abbiamo condiviso tantissime impressioni e riflessioni su Overwatch, Diablo II: Resurrected, Hearthstone, World of Warcraft, e ora è arrivato il momento che Diablo IV si unisse alla mischia. Anche se con un colpo...

Vedi, ho giocato Diablo IV: Lord of Hatred in un modo di parlare ma poi non ho avuto la possibilità di toccarlo in un altro. Un po' confuso? Comprensibile. Ho provato direttamente la classe Warlock, che tecnicamente viene lanciata completamente insieme al Paladino con l'arrivo del Lord of Hatred, anche se oggi puoi accedere a quest'ultima classe preordinando l'espansione. Il problema è che l'esperienza pratica con il Warlock in realtà non mi ha permesso di viaggiare nella nuova area di Skovos, ecco perché questa è un'anteprima molto particolare, dato che posso parlare molto del Warlock ma non davvero di Lord of Hatred. Con i punti di discussione limitati, manteniamo la questione un po' più breve del solito.

Come potete vedere nel gameplay che abbiamo raccontato sopra, con l'azione che si svolge nella regione di Nahantu di Vessel of Hatred, il Warlock è una vera classe di power-fantasy, un'opzione formidabile che accontenterà giocatori di ogni tipo. È descritta come la classe più "heavy metal " di Diablo fino ad oggi e si vede questo nella struttura e nella struttura della classe, e nel fatto che sia progettata per tuffarsi a capofitto nel combattimento lasciando solo sangue e ossa dietro di sé.

Ci sono alcuni archetipi chiave da seguire con il Warlock che lo vedono giocare in modo molto diverso. Mi sono ritrovato a orientarmi verso l'opzione Legione, un tipo di classe che consiste nel evocare legioni demoniache e usare il tuo esercito di schiavi per tagliare tutto ciò che l'Inferno ti lancia contro. In un certo senso, è simile al Negromante ma con la precisazione aggiuntiva che non servono i cadaveri per rianimarsi per far funzionare la Legione, puoi semplicemente evocare demoni dall'oltre e costringerli a compiere la tua volontà.

Le altre opzioni includono Vanguard, che è più una scelta veloce, un archetipo che consiste nel cavalcare un cane infernale in battaglia e poi trasformarsi tu stesso in un demone per rivolgere l'ira dell'Inferno contro di esso. Forse è un po' ipocrita ricorrere all'oscurità per vincere questa guerra? Forse. Ma questo non toglie valore di intrattenimento. Lo stesso si può dire in parte del Ritualista, un archetipo che ruota attorno all'uso dell'energia demoniaca per scatenare fuoco infernale e abisso su chi si mette sulla tua strada. Se Legion è simile a un Negromante e Vanguard più Barbaro, allora Ritualist è l'alternativa Stregone che si basa sull'uso degli incantesimi per scatenare il caos sul campo di battaglia. Infine, abbiamo Mastermind, che in un certo senso è simile all'archetipo della Legione e alla classe Negromante, poiché si tratta di legare i demoni alla tua volontà e poi farli combattere le tue battaglie mentre tu sovrintendi alla distruzione dalla sicurezza dell'abisso.

Come potete vedere, indipendentemente dallo stile di gioco scelto, il Warlock cerca di offrire un'immensa varietà e, almeno da quello che ho sperimentato, un potenziale eccellente che renderà questa classe una vera forza della natura, capace di competere con Mephisto nel tentativo di salvare Sanctuary da una devastazione totale e totale.

Oltre a questo, sebbene l'aggiornamento sviluppatore di Diablo IV abbia condiviso ulteriori informazioni su cosa aspettarsi da Lord of Hatred e Skovos come regione, non posso commentare come si svolga e funzioni perché non ho visto nulla di tutto ciò in azione. Quello di cui posso parlare brevemente sono alcuni degli aggiornamenti e dei cambiamenti più ampi di Diablo IV nel suo complesso, inclusa la ristrutturazione dell'albero delle abilità.

In sostanza, l'albero delle abilità è stato semplificato e raffinato, quindi invece di mettere più punti in un solo perk per migliorarlo più volte, ora spendi solo un punto abilità per ogni opzione di perk. C'è ancora un elemento di miglioramento di un perk core spendendo più punti nel suo rispettivo ramo, ma ora ci sono più opzioni da selezionare, il che dovrebbe rendere la costruzione di build ancora più interessante a lungo termine. Blizzard promette più di 40 scelte rielaborate, più di 80 opzioni aggiuntive e 20+ abilità aggiuntive, il che significa che potrebbe sembrare un intero reboot della funzione e qualcosa da imparare quasi da zero per i giocatori.

L'aggiustamento dell'albero delle abilità si sta anche integrando con filtri di bottino integrati per trovare più facilmente l'equipaggiamento necessario, lo strumento di creazione del Cubo Horadric per creare oggetti unici che si adattano meglio al tuo stile di gioco, e il Talismano per aggiungere ulteriore creazione di builds reintroducendo la meccanica degli Amuleti che aggiunge bonus extra alla tua build. Tutto ciò dovrebbe rendere il buildcrafting di Diablo IV meno rigido e forse anche un po' più intuitivo da decifrare per i giocatori più nuovi e meno esperti, quindi un vantaggio per entrambi sotto molti aspetti.

Sinistra: cambiamenti nell'albero delle abilità. Destra: Nuovo filtro per il bottino.

Sinistra: Talismano. Centro: Piani di guerra. Destra: Cubo Horadrico

Oltre a questo, Lord of Hatred aggiungerà ulteriori elementi endgame più snelli come la funzione playlist nota come War Plans e un'attività endgame molto impegnativa, quasi al vertice, chiamata Echoing Hatred. Abbinando questo alla splendida terra di Skovos e alla vastissima capitale di Temis, luoghi ancora intatti dall'oscurità, anche se questo cambierà con l'espansione della storia, Lord of Hatred sembra essere un ottimo prossimo capitolo di Diablo IV e un ottimo punto di spunto per questa parte della narrazione più ampia iniziata con la storia del gioco base. Ma è davvero valido? Ancora una volta, non posso aggiungere nulla su questo argomento per ora, anche se puoi vedere un sacco di immagini di Skovos qui sotto.

Quello che sappiamo è che Lord of Hatred uscirà su PC, PlayStation e Xbox il 28 aprile, quindi restate sintonizzati per altre novità.