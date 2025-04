Diablo IV dice che il porting per Nintendo Switch 2 è possibile

HQ

Con l'aumento della potenza di Nintendo Switch 2, stiamo assistendo a molti titoli recenti che fanno il salto verso la console ibrida, che sicuramente entusiasmerà molti giocatori. Tuttavia, ci sono ancora alcuni titoli che le persone vogliono vedere annunciati, come Diablo IV.

Parlando su Gamertag Radio, il capo di Diablo Rod Fergusson ha dichiarato che Blizzard è aperta al fatto che il gioco sia su Nintendo Switch 2. Le prestazioni lo permetterebbero sicuramente, l'unico problema sono gli elementi live-service.

"Penso che la sfida non riguardi tanto l'hardware quanto il modo in cui... sai, i servizi live su Switch sono stati un po' impegnativi in passato", ha spiegato. "Quindi sono fiducioso che con il lancio a giugno e con lo sguardo al futuro, questo diventerà sempre più facile, quindi ha più senso mettere un servizio live su quella piattaforma".

Considerando che molte persone giocano a Nintendo Switch in movimento, dove è difficile accedere agli elementi del servizio live, questo potrebbe rappresentare una sfida per Diablo IV. Ma, poiché Diablo III e Diablo II sono arrivati su Switch, ci sono speranze che l'ultimo gioco possa arrivare sul suo successore.