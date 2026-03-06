Diablo IV e Doom: The Dark Le epoche si stanno attraversando con un sacco di cosmetici in gioco

HQ

Considerando il pericolo che il Santuario affronta a causa dei piani in evoluzione di Mefisto, è un po' strano che gli utilizzatori di magia non abbiano ancora trovato un modo per evocare l'Inferno e il peggior incubo di ogni demone nel mondo. Questo cambierà presto.

Come parte della recente presentazione Diablo Spotlight, è stato confermato che Diablo IV e Doom: The Dark Ages si incrocieranno per un evento collaborativo dedicato che porterà cosmetici e altri gadget nel gioco più ampio.

L'esatta portata della collaborazione deve ancora essere confermata, ma in alcune immagini raccolte da Jennifer Young di Windows Central, possiamo vedere che saranno disponibili i cosmetici Doom Slayer, forse con il principale (appropriatamente) per il Barbaro, mentre altri cosmetici come una cavalcatura Mecha Dragon Serrat e uno scudo Shield Saw saranno disponibili tramite l'Event Reliquary e simili.

Prenderai dei Doom Goodies per aiutarti a sconfiggere i demoni in Diablo IV ?