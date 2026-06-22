Diablo IV è stato valutato per Nintendo Switch 2 a Taiwan

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Considerando che Diablo III era disponibile su Nintendo Switch 1, non sorprende molto sentire che Blizzard sembra lavorare a un'edizione di Diablo IV per Switch 2. Non è stato ancora confermato nulla di ufficiale, ma una nuova valutazione rovina un po' la sorpresa.

La commissione di valutazione taiwanese aveva precedentemente pubblicato una proposta pubblica per un'edizione Switch 2 dell'espansione Lord of Hatred per Diablo IV, che conferma quasi del tutto che il gioco completo (e probabilmente Vessel of Hatred) arriverà presto anche nel successore ibrido di Nintendo.

Come osservato da Nintendo Everything, la valutazione è aumentata ad aprile ma è stata notata solo di recente ed è stata poi rimossa. Detto ciò, la pubblicazione è riuscita a scattare un'immagine che mostra chiaramente Diablo IV: Lord of Hatred classificata per Switch 2.

Ancora una volta, Blizzard non ha annunciato nulla di ufficiale a riguardo, ma la BlizzCon si terrà tra meno di tre mesi, quindi forse avremo una risposta definitiva a riguardo all'inizio di questo autunno.