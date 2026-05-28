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Diamo uno sguardo più approfondito alla nuova Tesla Model Y

Nell'ultima EV Hour, viene esaminato da vicino uno dei veicoli elettrici più popolari al mondo.

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Se guardi i dati reali, la Tesla Model Y è l'EV più venduto al mondo, ed è facile capire il perché in questa versione restylizzata.

Dopo il restyling, ha un aspetto aggressivo, guida bene e rappresenta una tradizione di concept design d'interni, che a Magnus sembra piacere molto.

Dai un'occhiata all'ultimo video dell'EV Hour qui sotto.

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