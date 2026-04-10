Diamo uno sguardo più da vicino al set di Pokémon TCG Perfect Order

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Tempo fa, qui a Gamereactor abbiamo iniziato a condividere qualcosa sul Pokémon Trading Card Game, o TCG. È successo in modo abbastanza naturale, poiché i contenuti incentrati su carte rare, aperture di booster e sfide di raccolta hanno iniziato a esplodere online, e sembravano attingere allo stesso tipo di cultura che trattiamo nei nostri reportage esistenti.

Quindi, per completare questi video, che hanno funzionato eccezionalmente bene su Gamereactor fin dall'inizio, ecco un articolo che ti offre una rapida panoramica dell'ultimo set, Perfect Order.

Il 27 marzo 2026 è stata una giornata storica per collezionisti e giocatori di Pokémon in tutto il mondo. Con il lancio di Perfect Order, The Pokémon Company ha ufficialmente inaugurato la prossima grande era del gioco di carte, attingendo direttamente da Lumiose City e dagli eventi di Pokémon Legends: Z-A. Quindi, di cosa consiste?

Ecco cosa è incluso nel kit Perfect Ordet ETB.

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La struttura complessiva del set è la seguente:



Il set principale: 88 carte che coprono tutto, dai nuovi Pokémon "Urbani" alle Mega Evoluzioni reintrodotte.



Mega Evoluzione es: 4 carte chiave (Zygarde, Starmie, Clefable e Skarmory)



Rare per illustrazioni: 11 carte IR e 6 carte SIR, che sono i principali obiettivi per i collezionisti.



A differenza delle uscite di massa che abbiamo visto negli ultimi anni, Perfect Order è un set sorprendentemente piccolo. Con solo 124 carte in totale (incluse le 36 Rare Segrete), Perfect Order appare più mirato, ma ci sono grandi cambiamenti nelle battaglie stesse.

Il cambiamento più grande è l'introduzione della meccanica Mega Evoluzione nel formato attuale. Anche se serve un "Mega Turbo" o abilità specifiche dei Pokémon per farli entrare in gioco rapidamente, i loro HP e danni sono così immensi che possono decidere le battaglie in un solo turno. In particolare, la combinazione di Decidueye ex e Vivillon si è rivelata una strategia temuta.

Esistono anche Booster Bundle più piccoli.

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Per i collezionisti:

Per i collezionisti, non c'è dubbio su cosa sia in cima alla lista dei desideri. Meowth ex (Special Illustration Rare) è già stato acclamato come la vera "caccia" del set. La carta presenta un affascinante Meowth dai colori bellissimi, e il suo valore in gioco la rende ancora più ricercata.

Ecco Meowth ex SIR.

Da dove dovresti cominciare?

Se vuoi iniziare con Perfect Order, ci sono diversi modi per approcciarlo. La classica Elite Trainer Box (ETB) rimane ancora la migliore opzione per la maggior parte delle persone, poiché contiene 9 pacchetti e una carta promozionale Alakazam esclusiva che non si trova altrove. Inoltre, questi ETB offrono una panoramica di tutte le carte del set, oltre alle aggiunte di base di cui avrai bisogno se vuoi costruire una squadra per la battaglia.