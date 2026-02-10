Diamo un'occhiata a Mewgenics nel GR Live di oggi

Siamo tornati in azione per la serie di dirette di GR di questa settimana. Per l'edizione di oggi, dedicheremo il nostro tempo all'ultima creazione dello sviluppatore Edmund McMillen, noto soprattutto per aver realizzato The Binding of Isaac.

Il suo lavoro più recente è stato sviluppato insieme a Tyler Glaiel ed è noto come Mewgenics. È un titolo con una direzione artistica e uno stile simili, ma il gameplay è diverso perché è un'avventura tattica di allevamento di gatti e a turni, piena di tutte le tipiche stranezze e stranezze che ci aspettiamo da uno sviluppatore del genere.

Come al solito, potete unirvi a me sulla homepage di GR Live all'orario abituale 16:00 GMT/17:00 CET, dove ospiterò e giocherò per un'ora di Mewgenics. Assicurati di passare a vedere se questo gioco strano dovrebbe essere nella tua lista dei desideri.