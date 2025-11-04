news
Battlefield 6: Redsec
Diamo un'occhiata al battle royale Redsec di Battlefield 6 nel GR Live di oggi
Unisciti a noi mentre torniamo al popolare sparatutto per assaggiare la sua ultima modalità.
HQ
Siamo tornati per un'altra puntata GR Live più tardi oggi. A partire dal solito orario delle 16:00 GMT/17:00 CET, ospiterò e tornerò a Battlefield 6 per dare un'occhiata alla sua modalità battle royale piuttosto ben accolta nota come Redsec.
Andando alla homepage di GR Live al momento sopra, sarai in grado di seguirmi mentre vado a caccia di vittorie in quest'ultima modalità di gioco aggiunta al popolare sparatutto, e per un assaggio di ciò che verrà, puoi trovare la nostra recensione di Battlefield 6: Redsec qui.