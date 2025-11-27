Diamo un'occhiata all'epico Polestar 3 nell'ultimo episodio di EV Hour

HQ

Il 2025 è stato un anno pieno zeppo di momenti epici dell'EV Hour, ma poco prima della fine dell'anno potremmo avere la migliore auto che Magnus abbia guidato in tutto l'anno.

È epica, costosa ed è davvero bellissima: la Polestar 3 è arrivata, e finalmente siamo riusciti a ottenere un prestito con Polestar, e l'auto non ha deluso.

Puoi vedere le escursioni di Magnus con l'auto qui sotto nel nostro ultimo video EV Hour.