Diamo un'occhiata allo Zeekr 7X nell'ultima EV Hour

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Zeekr è uno dei produttori cinesi che è salito sulla scena europea piuttosto rapidamente dopo che i motori elettrici sono diventati popolari, e sono riusciti a farsi un posto sul mercato in modo piuttosto efficiente.

Ci è voluto molto tempo per metterci in contatto con Zeekr localmente, ma eccoci qui, pronti a recensire la loro nave di punta, la 7X. È un SUV lussuoso, confortevole e grazioso, e Magnus sembra piuttosto soddisfatto anche delle sue prestazioni.

Dai un'occhiata al nostro video qui sotto.